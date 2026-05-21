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藝人NONO被控性侵未遂判刑2年半 高檢署不上訴

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

藝人NONO陳宣裕遭控利用知名度、工作機會結識6名女子性侵猥褻共7次，一審僅認定一次強制性交未遂，判2年6月徒刑，案件上訴二審仍維持原判，台灣高檢署認為，二審以一審科刑並無違誤或不當，而駁回檢察官上訴部分，其理由難認有何違背法令之情事，因此決定不上訴三審。

另外，有5名被害人提告部分，由於一、二審均判NONO無罪，高檢署依速審法規定，不再上訴三審，希望判決早日確定，讓NONO入監服刑。

起訴指出，NONO加入藝人吳宗憲所組的「憲憲家族」後知名度提升，2008年至2013年間利用自身知名度及工作機會結識被害人，對6名女子犯下3次強制性交、2次強制猥褻、2次強制性交未遂罪。

案件偵辦期間，NONO始終否認犯行，稱不認識被害女子，但有2名被害人清楚描繪出NONO住家樓中樓格局；調查也發現6名被害女子互不相識，卻指證遭NONO以類似手法加害，NONO嫌疑重大。

檢方認定NONO為私慾犯強制猥褻、性交等罪，品行低劣，對被害女子造成莫大危害，犯後否認犯行，態度迴避，無絲毫悔意，建請法院從重量刑。

不過，一審審理認為，有5名告訴人只陳述自己的部分，均未目睹陳對其他人的行為，不得互為補強的證據，且5人的敘述有瑕疵，與客觀事實不符，罪證不足，判NONO無罪。

一審唯一認定有罪的，是NONO在2011年透過綜藝節目認識一名女子，他向女子要電話號碼後，提議開車送女子返家，卻將女子載至大稻埕河濱停車場，欲性侵女子遭抵抗而未遂。這名女子事後向親友透露自身經歷，親友在審理期間也證稱，聽她訴說案情時，感受到對方情緒明顯不同以往，一審認為女子指述可信。

藝人NONO陳宣裕遭控強制性交未遂判刑2年6個月。圖／報系資料照
藝人NONO陳宣裕遭控強制性交未遂判刑2年6個月。圖／報系資料照

NONO 高檢署 猥褻 性侵 吳宗憲

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