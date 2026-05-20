醫美偷拍風暴延燒！光澤診所羅東店遭2度搜出針孔 負責人等3人交保候傳

連鎖醫美「光澤診所」驚爆偷拍疑雲，宜蘭地檢署偵辦進度獲突破，檢警二度突襲羅東店，在3至5樓查獲偽裝型監視設備，漏夜訊問後認為黃姓店長等3人涉犯妨害性隱私等罪嫌，分別諭知6萬至10萬元交保。檢方今天表示，全案正深入偵辦並釐清硬碟影像。

這起醫美界偷拍風暴源於新北地檢署日前接獲檢舉，並搜索新北分店、查獲可疑影像線路與硬碟。宜蘭地檢署接獲新北檢橫向聯繫資訊後，疑似光澤羅東店也涉嫌偷拍，立即指派檢察官葉怡材指揮警方與衛生局發動聯合行政稽查。

偵辦過程一度陷入膠著，檢警8日針對羅東店1、2樓營業空間進行地毯式清查時一無所獲，診所當時更對外澄清皆為公開可見之攝影設備。

不過，承辦檢察官抽絲剝繭後懷疑另有隱情，隔天9日決定擴大搜索範圍，親自帶隊重回現場直攻大樓未開放的3至5樓，這才讓案情逆轉。

檢警當場扣押隱密密錄設備，由於目前現場硬碟尚未發現竊錄畫面，是否有實際偷拍行為、受害者人數及影像流向，仍待檢方進一步數位鑑識釐清。