讀大學才勇敢提告...女大生忍20年 控幼年遭鄰居阿伯「檢查洗澡」性侵

南投縣八旬陳姓老翁被控在20年前，對年僅4歲至6歲的女童，以「檢查洗澡有沒有洗乾淨」為由，將手指侵入女童下體侵犯，女童直至讀大學成年，接觸相關性別平等知識後，才鼓起勇氣提告，二審近日審結，依對未滿十四歲女子強制性交罪，判7年2月。

判決指出，陳姓老翁與被害女童是鄰居關係，2006年至2008年的某日晚間，年僅4至6歲左右的女童，前往陳翁位於南投縣的住處玩耍，陳翁欺騙女童對性事懵懂無知、缺乏拒絕能力，假藉「檢查洗澡有沒有清潔乾淨」為由，違反女童意願，將手指伸入其生殖器內，隨後還惡劣要求女童嗅聞手指氣味，強制性交得逞。

女童先在國小課程習得關於性之知識後，發現自己童年的遭遇，可能是遭性侵害，身心受創，曾於放學途中告知同學，2018年讀高中時，接受心理輔導時，告知吳姓實習心理師，經通報後，由王姓臨床心理師負責輔導，直至女童成年後，在大學上課時，接觸兒童性侵害議題，向老師告知此案情節後，才鼓起勇氣提出告訴。

一審審理時，陳翁否認犯行，還要求女大生測謊，陳翁律師也主張，女大生的心理輔導與醫療紀錄中，缺乏明確提及遭陳翁性侵的住主訴，全案欠缺補強證據，主張不應定罪。

法官調閱醫院醫療諮商紀錄後發現，女大生因此案創傷，產生極為嚴重的創傷後壓力反應（PTSD），其病症在客觀上與童年遭性侵的經歷高度相關，足認其指訴真實可信。

法官也認為，測謊結果僅能作為輔助，在有其他客觀信賴證據下，陳男空言否認純屬卸責之詞，認定陳翁為逞一己私慾，對毫無抗拒能力的稚齡幼童施以性侵，造成被害人難以抹滅的終身內心創傷，惡行重大，雖然陳翁在判決時已年滿80歲，但認定其不符合減刑條件，依加重強制性交罪判處有期徒刑7年2月。

陳翁不服上訴二審，台中高分院近日審結，認為一審認事用法無違誤，量刑也未逾越法定刑度，也無濫用自由裁量的權限，更無明顯輕重失衡的情形，核無不當或違法，陳翁上訴無理由，駁回上訴，尚未確定。