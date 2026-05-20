聽新聞
0:00 / 0:00
控制不了性慾！公公在工寮性侵兒媳婦判8年 法官：違反人倫
新北市1名為人公公的男子2度性侵自己的兒媳婦，一次作案地選在工寮、一次選在派出所旁的租屋處，兒媳婦提告，台北地院審理，依2個強制性交罪各判處公公有期徒刑5年，訂應執行刑有期徒刑8年。可上訴。
檢察官指控，2022年5月至2023年5月某時，公公在新北市新店區某工寮內違反兒媳婦的意願脫去她的衣物，以手指插入兒媳婦陰道完成性交；2023年5月至2024年5月某時，公公在派出所旁的租屋處內，脫去兒媳婦的衣物再強制性交得逞。
被害的兒媳婦向新北市政府警察局婦幼警察隊報案，公公移送台北地檢署偵處，檢方依強制性交罪起訴公公。
法院審理時，公公坦承性侵兒媳婦，法官依被害人指訴、陳姓社工證詞以及警方蒐證圖、鑑定書、疑似性侵害事件驗傷診斷書、被害人的門診病歷、社會局個案報告等書證，認定公公犯強制性交罪。
判決指出，犯案的公公未能控制自己性慾衝動，違反人倫對兒媳婦實施強制性交，造成被害人人格尊嚴戕害甚鉅，不過，公公犯後坦承犯行，已有悔意，審酌他過往前科素行、自陳智識程度、職業、家庭經濟狀況及犯罪動機等，依法量刑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。