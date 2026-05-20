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控制不了性慾！公公在工寮性侵兒媳婦判8年 法官：違反人倫

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新北市1名為人公公的男子2度性侵自己的兒媳婦，一次作案地選在工寮、一次選在派出所旁的租屋處，兒媳婦提告，台北地院審理，依2個強制性交罪各判處公公有期徒刑5年，訂應執行刑有期徒刑8年。可上訴。

檢察官指控，2022年5月至2023年5月某時，公公在新北市新店區某工寮內違反兒媳婦的意願脫去她的衣物，以手指插入兒媳婦陰道完成性交；2023年5月至2024年5月某時，公公在派出所旁的租屋處內，脫去兒媳婦的衣物再強制性交得逞。

被害的兒媳婦向新北市政府警察局婦幼警察隊報案，公公移送台北地檢署偵處，檢方依強制性交罪起訴公公。

法院審理時，公公坦承性侵兒媳婦，法官依被害人指訴、陳姓社工證詞以及警方蒐證圖、鑑定書、疑似性侵害事件驗傷診斷書、被害人的門診病歷、社會局個案報告等書證，認定公公犯強制性交罪。

判決指出，犯案的公公未能控制自己性慾衝動，違反人倫對兒媳婦實施強制性交，造成被害人人格尊嚴戕害甚鉅，不過，公公犯後坦承犯行，已有悔意，審酌他過往前科素行、自陳智識程度、職業、家庭經濟狀況及犯罪動機等，依法量刑。

新北市1名為人公公的男子2度性侵自己的兒媳婦，一次作案地選在工寮、一次選在派出所旁的租屋處，兒媳婦提告。示意圖／AI生成
新北市1名為人公公的男子2度性侵自己的兒媳婦，一次作案地選在工寮、一次選在派出所旁的租屋處，兒媳婦提告。示意圖／AI生成

性侵 公公

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