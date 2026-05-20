人夫兒女雙全人生順利...18年前性侵女友因ME TOO曝光 下場判4年2月

台中1名男子18年前讀大學時不滿女友要分手，竟揍凹鐵桌恫嚇「讓你在系上活不下去」並性侵，女子隱忍多年直至ME TOO風潮決定揭發，訊質問對方「你能否安睡」，男子起初稱自己人生很順利，後改口認罪承認是「精蟲衝腦的禽獸」；法院依強制性交罪判他4年2月，可上訴。

檢警調查，男子2008年1月和女子在租屋處談分手，他卻以手搥鐵桌抽屜揍到凹陷，並恫嚇「我要讓你在系上無法生存」再硬上得逞。

台中地院審理時，男子矢口否認性侵，辯稱當時和女子合意性交，其辯護人表示本案僅女子單一指述，對話紀錄中男子道歉可能是為滿足女子需求，也認為女子記憶存疑。

女子證稱，當年2人是班對，談分手當天男子失控搥鐵桌、恫嚇「要讓你再系上活不下去」，她相當害怕並遭推倒、性侵，且怕異樣眼光、顧及將考試才未報警，直到近年「ME TOO」風潮後才決議報案全盤托出，決定為自己討回公道，讓犯罪者付出代價。

中院查，女子歷次證詞一致，且根據女子2023年6月和男子對話，她先問「最近me too這麼多，不知你是否能安睡？」「你有女兒了呢，要怎麼教你女兒以後萬一跟男朋友提分手的時候有可能會被對方強暴呢？」

男子起初回「有自己的事業有很好的家庭，女兒我老婆很會教，目前人生都很順利，我們家連新冠都沒得過，還有一個兒子」，後再女子接連質問下，男子甚至主動提議「不然上法院吧」。

隔幾天後，男子主動提議「想親自跟你道歉」，女子並要求「請你交500字悔過書給我」，同年7月男子交付悔過書提及「自己想了很多，意識到自己犯了很嚴重的錯誤」並向女子致歉，並坦承「在女子非自願下侵犯她身體。」

男子也坦言「我以前是一個很爛的男朋友或伴侶甚至不配當人，是一個整日精蟲衝腦的禽獸，如今自己成為人父，有小孩甚至有一個女兒有家庭，我深刻反省努力成為稱職的父親。」並一再道歉。

中院審酌，男子為滿足性慾侵害女子身體、心裡，釀難以抹滅恐懼與傷害，依強制性交罪判他4年2月。