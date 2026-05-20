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新聞眼／公權力侵害人權 凸顯警紀不彰

聯合報／ 本報記者張議晨

涂姓員警利用職務之便拍下六名女性隱私部位，本應保護被害人的司法警察，卻造成報案人「二度傷害」；警察局長趙瑞華昨天答詢時，稱員警密錄器都會建檔，並每月稽查，但其中一名受害者照片被刪光，密錄器「完全沒有畫面」，趙瑞華說法與被害人指控對不上，凸顯內部稽查制度形同虛設，警譽重挫如何挽回，成警察局長重要課題。

涂姓員警犯案始於二○二三年，藉口辦案拍攝報案人照片，卻直到去年才被揭發，案件橫跨兩任分局長，雖然警局追究當時主管責任，但記過一次對於已高升的主管而言早已不痛不癢。

警員藉機偷拍，其中一名家暴被害人指控涂男在房間內拍攝多次，結果涂的手機因照片已刪光，關鍵的密錄器畫面又消失，涂男對她的犯行換來「不起訴處分」，正義難伸張，只能聲請再議救濟。

局長趙瑞華答詢時宣稱「依規定密錄器必須全程錄製，放在電腦存檔，每月會有主管及業務單位稽查，未建檔要受嚴厲處分」，但趙的說法卻與被害人指控對不上，既然每月會稽查，又為何會「完全沒有畫面？」凸顯密錄器影像留存、稽查制度形同虛設。

再翻開高雄警界近九年的性騷擾申訴紀錄，卅件申訴案中，內部「權勢性騷」比率高達將近五成。主持公道的性騷擾申訴處理委員會，高階警官占了大半，若不是市議員於議會提出檢討，「球員兼裁判」的結構該如何讓受害的基層女警或民眾信任？

日前六龜分局女警遭二線三星警官性騷後投訴，分局調查慢半拍，逼得被害人走上社群爆料才能討回公道，受害者被迫靠輿論「自救」，就是對這套顢頇體制最嚴厲的控訴。

懲處能收一時止血之效，但失去的警譽與被害人破碎的信任卻難以恢復，警界習慣以「平調、記過」將風暴限縮在體制內部，卻忽略「公權力侵害人權」的問題。

面對滿目瘡痍的警紀，市長陳其邁一句「行政主管只是協助、非事實判斷角色」，要求立刻調整委員會比率；局長趙瑞華允諾立刻改正，至於警員偷拍部分，也急忙追究歷任分局長考監責任。

警紀問題首重止血，再來則是改進，警局長趙瑞華上任未滿半年，若能藉此機會徹底翻轉性騷審議機制、落實密錄器嚴管，唯有坦然面對問題，才能夠讓警察重新成為人民引路的明燈，而非另一抹陰影。

警察 被害人 主管 公權力 性騷 性騷擾

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