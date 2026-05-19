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愛爾麗、光澤涉偷拍挨罰 北市祭指引禁密錄、針孔設備

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

多家連鎖醫美診所涉偷拍北市衛生局繼開鍘愛爾麗集團2家診所、光澤集團1家診所，更從制度面制定「台北市政府衛生局轄管醫事機構錄影設備設置及管理行政指引」，已公告在衛生局網站，讓各醫療場域醫事機構有所依循。

衛生局5月18日訂定該指引，明確規範醫事機構錄影設備設置及管理的適用法規依據、機構內各種區域設置錄影設備的原則、行政作業標準流程、違規責任提醒。提供北市各醫事機構在設置相關設備時有所依循，達到兼顧病人隱私、醫護安全與醫療管理需要。

該指引已公告在衛生局官網的「美容醫學」資訊區。衛生局說，指引中說明醫事機構應依據空間隱私程度，採取不同的設置原則，但嚴禁使用密錄或採用任何形式偽裝、隱藏的針孔設備；絕對禁止空間為廁所、浴室、更衣室、哺（集）乳室或其他類似設施與空間。 

衛生局說，涉及私密部位理學檢查、醫美療程等隱私保障要求更高的診間、診療室、檢查室、手術室、病房等屬高度隱私空間，原則上不得錄音錄影；例外需符合「特定必要目的」下，包含基於醫療照護必要處置或教學目的，得允拍攝局部部位，且應於每次療程施作前告知病人，含個資法應告知事項、資料存取保存管理等，並逐次取得病人書面同意。

該指引提醒違規責任，醫事機構及其人員若違法錄音錄影，將面臨民、 刑事或行政責任追究。一是行政處分，衛生局依醫療法或個人資料保護法裁處，最重可處停業或廢止執照；二為刑事責任，涉及個人資料之不法（當）蒐集或妨礙秘密罪，將移送檢警偵辦；三是民事賠償，病人可就隱私權受侵害部分，依民法侵權行為及契約約定請求損害賠償。

衛生局強調，市府秉持醫療隱私維護零容忍的態度，保障市民就醫各項權益，將持續透過常態性與無預警稽查，監督各醫療機構落實隱私維護，若查獲任何違法侵害民眾隱私事證，也積極行政調查、同步移請檢警單位進一步司法調查，對查有違反醫療相關法規情事者，也將予以最嚴厲的行政處分。

衛生局醫事管理科長吳岱穎表示，許多醫事機構不太熟悉相關法律與隱私界定，因此衛生局提供建議作為，讓醫療從業人員有可以依循的行政指引。衛生局將會不定期稽查與滾動式管理轄內醫事機構。

吳岱穎舉例，衛生局去年實地訪查或書面審查轄管的北市醫院與診所，並加強法規宣導。今年因應多起醫美診所偷拍事件，衛生局啟動擴大反針孔專案稽查，與警方合作，稽查持續進行中。

醫美連鎖診所爆發疑似偷拍事件，北市持續跨局處聯合稽查，派員實際查訪醫美診所、瘦身美容業。圖／北市衛生局提供
醫美連鎖診所爆發疑似偷拍事件，北市持續跨局處聯合稽查，派員實際查訪醫美診所、瘦身美容業。圖／北市衛生局提供

愛爾麗 偷拍 北市

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