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高雄警偷拍刪照後竟不起訴 當事人怒控「官官相護」聲請再議

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導

高雄凃姓員警非法拍攝報案女性身體隱私，有6名報案女性案件已起訴，但有一名受害者被拍，卻因罪證不足不起訴。時代力量黨主席王婉諭今陪同該當事人出面說明案情，受害女子Y小姐表示，案件雖不起訴，但警方未第一時間扣留手機，進而協助其滅證，質疑官官相護，她已透過律師聲請再議。

Y小姐表示，事發當天自己與友人發生衝突，由飯店協助報警，凃姓員警進入房間，以「避免影響其他房客為由」鎖上房門，卻並未詢問事發過程，僅詢問是否受傷。當下她兩度強調「確定沒有受傷」，凃姓員警仍以公務偵查為由，要求脫下外套檢查四肢。她雖感到疑惑，但相信警員是來幫助她的，因此依要求脫掉外套。

Y小姐哽咽指出，凃姓員警要求她舉高雙手，呈現躺臥、趴臥、站在牆角等姿勢，轉頭卻發現涂姓員警拿的並非相機，也非手機，而是方形不明儀器，且員警對著她的上身、大腿、臀部、鼠蹊部等部位長時間拍攝。

Y小姐說，在她申訴、提告、做筆錄的時候，警方沒有在第一時間扣留凃姓員警的3C設備，讓凃姓員警有機會刪除影像，事後警方才稱照片已無法復原，但此說法在網路上已遭到網友反駁「不可能無法復原」，檢調做法就是在官官相護。

王婉諭表示，在Y小姐揭露事件與備案後，陸續發現前面至少有6名被害人。高雄市政府、社會局處與檢調，都應該完整說明此事件，警方也不應再以消極態度面對造成Y小姐二次傷害，並清楚說明對凃姓員警的處置、未來協助與防範方式。

王婉諭說，Y小姐已透過律師協助聲請再議，希望透過Y小姐揭露自身經驗，讓更多被害人知道，「錯的並不是你們，錯的絕對是這些行為人」，希望社會大眾給予更多尊重與空間。

時代力量黨主席王婉諭今陪同高雄警偷拍案當事人（右）出面書名案情。圖／時代力量提供
時代力量黨主席王婉諭今陪同高雄警偷拍案當事人（右）出面書名案情。圖／時代力量提供

王婉諭 高雄

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