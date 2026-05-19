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引狼入室！男藉租約到期借住女性友人家 趁熟睡硬上一理由獲輕判

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市彭姓男子在前年間以「租屋到期」為藉口，向熟識的女性友人借住，未料女方好心收留竟是引狼入室，彭男入住2天，即趁女方深夜熟睡時，強行脫去對方衣物硬上，女方驚醒後奮力掙扎拒絕，彭男卻仍霸王硬上弓，一審考量彭男已賠償20萬元和解，依強制性交罪，判刑1年10月。

判決指出，彭姓男子與一名女子是朋友，2024年5月間，彭男向女子表示，自己的租屋處合約到期，希望能借住。女子基於朋友情誼，好心同意讓彭男從同年5月3日起，暫時借住在她台中市南區的租屋處。

同年月5日凌晨12時許，女子在自己租屋處的床上熟睡，同日凌晨4、5時，彭男見女子處於沉睡狀態，色心大起，偷偷褪去女子的內外褲，將身體壓在女方身上性交得逞。

女子在睡夢中驚醒，立刻奮力掙扎推打彭男，明確開口要求他走開，但彭男明知女子已清醒，強烈拒絕，仍不顧對方反對，以強暴方式，持續強制性交約1至2分鐘後才離開。

台中地院審酌，審理期間，彭男已坦承犯行，積極與被害人達成調解，當庭賠償20萬元，女子也向表示，彭男事後有請共同友人前來關懷，犯後態度良好，願意請求法院從輕量刑。

一審認定，此案符合刑法第59條情堪憫恕的規定，予以減刑，將原本法定刑3年以上的強制性交罪，酌減改判為1年10月，仍可上訴。

台中市彭姓男子借住女性友人租屋處時，涉嫌性侵，台中地院判刑1年10月。示意圖／報系資料照
台中市彭姓男子借住女性友人租屋處時，涉嫌性侵，台中地院判刑1年10月。示意圖／報系資料照

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