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桃園男往生手機留有與異性鹹濕對話 妻告小三獲賠15萬

聯合報／ 記者鄭國樑陳恩惠／桃園即時報導

人往生，手機留下和異性鹹濕對話，成了侵害配偶權證據，桃園人妻提告侵害配偶權獲賠15萬元。

桃園市黃男去年5月往生，妻子整理遺物發現先生手機通訊軟體有「老婆新年快樂」，和一些打情罵悄甚至鹹濕對話，「老婆」和對話女子都不是她，認定是小三，查出女子身分後憤而提告。女子承認有這些對話，否認逾矩仍判賠。

婦人表示與丈夫結婚逾30年，丈夫去年病逝，手機通訊軟體有女子長期傳送「老婆新年快樂」、「想妳了」、「我真的好想妳好想妳」、「幫你買情侶衣」等曖昧訊息，鹹濕對話有「我要看不穿的樣子」、「沒有看到內衣」、「下次我檢查奶奶」，認為兩人關係早已超越普通朋友互動，嚴重破壞婚姻關係和侵害配偶權，因此提告和民事求償求償100萬元。

女子出庭時辯稱，她與黃男只是「病友」互相關心，訊息內容只是開玩笑，否認有交往情形；就算法院認定侵權，但是劉女求償100萬元也過高。

桃園地院認定房女明知對方已婚，仍以親密言語往來，已侵害配偶權，判賠15萬元，主因在於法官審酌雙方對話內容後認為，房女明知黃男婚姻關係仍存續，卻頻繁以曖昧、帶有性暗示的言語互動，顯然已逾越一般朋友社交界線，足以動搖婚姻共同生活的圓滿與信賴關係，構成侵害配偶權。

法院指出，婚姻關係建立在夫妻互負誠實義務之上，若明知對方已婚，仍與其維持親密男女情感關係，依社會一般觀念已非正常社交往來。法官並引用最高法院見解，認定此類行為已屬違背善良風俗的不法侵害。

至於賠償金額部分，法官考量雙方身分、婚姻存續期間、侵害情節及精神痛苦程度後，認為慰撫金以15萬元較為適當，因此判房女須賠償15萬元，並自今年2月4日起加計5％法定利息，其餘85萬元請求則予以駁回。

男子往生，妻發現手機有與異性鹹濕對話提告，法院判決女子賠15萬元。記者陳恩惠／攝影
男子往生，妻發現手機有與異性鹹濕對話提告，法院判決女子賠15萬元。記者陳恩惠／攝影

桃園 配偶 提告

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