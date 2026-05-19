慶功宴酒後強吻還摳男同事菊花 挨告急掏70萬元和解換免坐牢

張姓男子參加慶功宴時酒後失態，在包廂內強吻並摳男同事的肛門，被同事提告，事後張男道歉認錯並賠償70萬元獲得原諒，法官依猥褻罪判刑6月，得易科罰金，另宣告緩刑2年。

判決指出，張姓男子和被害同事都在同一個劇組工作，2024年12月7日，劇組殺青後在高雄某KTV辦慶功宴，一行人喝到正嗨時，張男竟突然抱住男同事，強吻對方後接著撫摸他的胸部、腰部、臀部及以舌頭舔右耳。

男同事嚇壞反抗，張男卻變本加厲，將手伸進對方內褲裡，撫摸男同事肛門，慶功宴結束後，男同事隨即前往醫院驗傷並向警方報案，張男也被依強制猥褻等罪嫌起訴。

高雄地方法院審理時，張男坦承犯行，並同意賠償對方70萬元換取和解，法官考量張男因一時衝動、犯後展現悔意、積極填補損害，且獲得被害人同意給予緩刑 ，因此判徒刑6月，並宣告緩刑2年，以啟自新，可上訴。