台中LaLaport爆試衣間外監視器涉偷拍 三井集團：啟動全台全面檢視

台中有女客人昨天前往東區LaLaport購物中心消費時，在一間服飾店試穿衣服時，發現更衣室外的監視器角度有異，立即報警。案經第三警分局偵辦，經檢視監視器畫面，發現監視器可拍射到鏡子反射更衣狀況的情形，已依妨害秘密等罪，已函送該店店長、監視器業者由檢察官偵辦。

LaLaport購物中心說，昨天的事件目前暫屬個案，因顧客已報警，目前一切配合警方後續調查。因近期類似事件發生頻繁，公司非常重視，將立即啟動全台各店的全面檢視，同時也要求所有專櫃主動檢視各自專櫃內設置的攝影器材是否有不妥或不當之位置。

市警第三分局表示，昨天東區LaLaport購物中心有民眾反映，疑遭更衣室外監視器，藉由鏡子反射攝錄更衣狀況，經檢視監視器畫面，另通知該店店長、監視器廠商到案說明後，依妨害秘密罪及妨害性隱私及不實性影像等罪，函送台中地檢署偵辦。