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偷拍女學員如廁、偷摸12歲少女下體 才藝班負責人判9年2月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新北市永和區某補習才藝班負責人范揚祖被控偷拍4名學員如廁，並撫摸其中1名12歲少女的陰部，最高法院審理，日前依兒童及少年性剝削防制條例判范有期徒刑9年2月確定。

警方是於2024年接獲家長報案，指女兒上才藝班，上完課後返家哭訴，指老師拿相機偷拍她上廁所的畫面，警方搜索才藝班，查扣記憶卡、硬碟等證物，范揚祖一度否認犯案，警方二度搜索時，范坦承犯行。

根據判決書犯罪事實，范揚祖2014年在永和區開設才藝班，被控2022年11月5日起至2023年10月15日趁3名女童上廁所時，以數位相機拍攝女童的下體。

此外，2024年1月25日，范揚祖不顧另名12歲女學生用腳踢他抗拒，在補習班裡撫摸女學生陰部，並拍她上廁所的影像。

新北地院一審時，范揚祖依兒童及少年性剝削防制條例被判有期徒刑9年2月，二審改判有期徒刑10年，更一審法院再判范有期徒刑9年2月，范提上訴，最高法院日前駁回范的上訴，判刑確定。

新北市永和區某補習才藝班負責人范揚祖被控偷拍4名學員如廁，並撫摸其中1名12歲少女的陰部。資料照片。本報記者／翻攝
新北市永和區某補習才藝班負責人范揚祖被控偷拍4名學員如廁，並撫摸其中1名12歲少女的陰部。資料照片。本報記者／翻攝

偷拍 補習 廁所

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