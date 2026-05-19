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偷拍女學員如廁、偷摸12歲少女下體 才藝班負責人判9年2月
新北市永和區某補習才藝班負責人范揚祖被控偷拍4名學員如廁，並撫摸其中1名12歲少女的陰部，最高法院審理，日前依兒童及少年性剝削防制條例判范有期徒刑9年2月確定。
警方是於2024年接獲家長報案，指女兒上才藝班，上完課後返家哭訴，指老師拿相機偷拍她上廁所的畫面，警方搜索才藝班，查扣記憶卡、硬碟等證物，范揚祖一度否認犯案，警方二度搜索時，范坦承犯行。
根據判決書犯罪事實，范揚祖2014年在永和區開設才藝班，被控2022年11月5日起至2023年10月15日趁3名女童上廁所時，以數位相機拍攝女童的下體。
此外，2024年1月25日，范揚祖不顧另名12歲女學生用腳踢他抗拒，在補習班裡撫摸女學生陰部，並拍她上廁所的影像。
新北地院一審時，范揚祖依兒童及少年性剝削防制條例被判有期徒刑9年2月，二審改判有期徒刑10年，更一審法院再判范有期徒刑9年2月，范提上訴，最高法院日前駁回范的上訴，判刑確定。
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