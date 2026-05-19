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高雄惡警違法拍攝裸照卻因罪證不足脫身 議員怒批「輿論炸鍋才免職」

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄即時報導

高雄爆發涂姓員警非法拍攝女性報案人身體隱私部位醜聞，全案卻因罪證不足獲得不起訴處分，引發社會譁然。高市議員鄭孟洳質疑，第一線員警密錄器未保存完整畫面影響受害者權益，制度該檢討，另當事人在2023年已涉案，輿論炸鍋才被免職，若涉及重大性平案件應該先停職接受調查。

市長陳其邁回應，此起性騷事件於4月27日起訴，他要求警局應該更積極協助被害者，針對整個證據保存及相關密錄器更換等事項再重新調查，內部調查若有新證據，會一併移請地檢署重新偵辦，務必保護報害者。

三民一分局涂姓警員遭控受理報案時，非法拍攝6位女性身體隱私部位，並透過AI技術合成裸照，已被高雄地檢署提起公訴。另名受害者卻因涂員手機內照片已被刪除，檢方做出不起訴處分，憤而向外界提出檢舉。

議員鄭孟洳今日總質詢指出，涂姓員警拍攝多位女性隱私照，且透過AI技術換臉，事發當天涂兩度關閉密錄器，開啟手機相簿42次，又刪除手機照片23張，密錄器沒有保存完整畫面，對受害者沒有保障，應該要有嚴格標準。

警察局長趙瑞華表示，依規定密錄器必須全程錄製，放在電腦存檔，每月會有主管及業務單位稽查，未建檔要受嚴厲處分；此案由檢察官指揮偵辦，4月27日不起訴認定下來，會全力協助當事人再議。

鄭孟洳也質疑，涂姓員警在2023年開始拍攝合成不雅照，只被記大過一次，後續調往湖內分局警備隊、鳳山分局警備隊，此次輿論炸鍋才給予兩大過免職。最近醫美偷拍事件延燒，影響社會信任感，警察若涉及重大性平案應該有更嚴格標準，不僅調往警備隊，更應該停職接受調查，不然這段時間仍具備警察身分，恐怕會有其他受害者。

趙瑞華進一步說明，全案在第一時間啟動行政調查，依法從重記一大過處分，並立即調整其服務單位，經高雄地檢署起訴，並請法院加重判處有期徒刑3年6個月，本局隨即依據「警察人員人事條例」第31條規定，祭出最嚴厲之行政懲處，逕予凃員「一次記二大過免職」處分汰除。

高雄警界爆發違法偷拍女性報案人裸照醜聞，市長陳其邁主動回應，強調若有新證據，會一併移請地檢署重新偵辦，務必保護報害者。圖／取自高市議會網站
高雄警界爆發違法偷拍女性報案人裸照醜聞，市長陳其邁主動回應，強調若有新證據，會一併移請地檢署重新偵辦，務必保護報害者。圖／取自高市議會網站

高雄警界近日接連爆發員警涉嫌利用職權違法偷拍及性騷擾等案，議員鄭孟洳要求相關單位主管到議會備詢，逐一點名回應。記者徐白櫻／攝影
高雄警界近日接連爆發員警涉嫌利用職權違法偷拍及性騷擾等案，議員鄭孟洳要求相關單位主管到議會備詢，逐一點名回應。記者徐白櫻／攝影

高雄警界爆發違法偷拍女性報案人裸照醜聞，警察局長趙瑞華允諾會檢討相關管理規定。圖／取自高市議會網站
高雄警界爆發違法偷拍女性報案人裸照醜聞，警察局長趙瑞華允諾會檢討相關管理規定。圖／取自高市議會網站

高雄 議員 裸照

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