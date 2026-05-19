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影／台中LaLaport某服飾店監視器拍到女客更衣鏡像反射 警：依法送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

近日醫美診所連續爆出監視器偷拍案件，引發消費者恐慌，昨天有女客人前往台中東區LaLaport購物中心消費時，在一間服飾店試穿衣服時，發現更衣室外的監視器角度有異，可拍攝到更衣室內全身鏡的反射，女客報警介入。第三警分局表示，經檢視監視器畫面，發現有鏡子反射更衣狀況的情形，已依妨害秘密等罪，函送該店店長、監視器業者，由檢方偵查。

第三警分局表示，昨天接獲報案，東區LaLaport購物中心有民眾反映，疑遭更衣室外監視器，藉由鏡子反射攝錄更衣狀況，經檢視監視器畫面，另通知該店店長、監視器廠商到案說明後，依妨害秘密罪及妨害性隱私及不實性影像等罪，函送台中地檢署偵辦。

當事女客在網路社群Threads反映，昨天與閨蜜開心前往商場逛街，閨蜜在第一間店鋪，試穿運動內衣、結帳後，察覺更衣室外的監視器角度有異，懷疑可能拍到內部畫面。

女客說，她為求謹慎，親自進入更衣室察看、錄影蒐證，發現更衣室內全身鏡的反射角度，可能被門外的監視器拍下，向店長反映時，店長回稱門市已開業三年，過去雖有客人反映過類似疑慮，但強調「監視器都有確認過，絕對不會拍到更衣室內部」。

女客說，為了釐清真相，當下要求檢視監視器畫面，卻展開長達2小時的漫長等待，從昨天中午12時40分提出請求，一路苦等到下午2時40分，期間店家雖提供了兩段影像，但畫面皆疑似經過挑選，僅出示兩人「已經穿好衣服」的片段，不斷以「檔案需要轉檔」為由，遲遲不願拿出完整的監控影片。

女客說，後來向百貨服務台求助，在服務台人員的直接建議下報警處理，警方介入後，店家才將完整監視器交出，後續靜候司法調查釐清，也提醒女性要時刻提高警覺。

台中東區LaLaport購物中心的一間服飾店，遭客人反映監視器角度，可拍到鏡子反射的更衣室狀況。圖／摘自Threads
台中東區LaLaport購物中心的一間服飾店，遭客人反映監視器角度，可拍到鏡子反射的更衣室狀況。圖／摘自Threads

監視器 台中

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