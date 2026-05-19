高雄色警偷拍製AI裸照 5官警連坐2分局長記過

高雄市三民一分局哈爾濱派出所涂姓警員趁女子報案，再以AI合成不雅照片，判刑，高雄市警局對他記2大過免職。其中1名女子因所訴案件不起訴，透過立委王婉諭開記者會，請律師聲請再議。高雄市警局今天表示，協助被害人蒐集證據，並已經呈報，對全案偵查期間，包括2名分局長記過1次、2名副分局長申誡2次、當時的派出所長記過2次。

高雄市警察局長趙瑞華今天透過公關室發新聞稿，表示在局務會議上重申，對此種惡行深惡痛絕，將深刻檢討內部管理機制，也將從嚴追究相關主管人員的考監責任，維護警察紀律不容妥協，未來將持續以最高標準要求全體員警。

高雄市警局表示，除了涂姓警員已1次2大過免職，全案歷經2名分局長，警方也追究考監責任，對已經升3線2星警政監的蕭正松、調台南佳里分局長的謝承甫各記過1次，當時的2名副分局長記申誡2次、當時的派出所廖姓所長記過2次。

涂姓警員自2023年涉及不法，是在台北市警察局長林炎田擔任高雄市警察局長任內，後來受害女子提出性騷擾申訴及告訴後，警方啟動行政調查，便依警察人員人事條例，從重懲涂姓警員1大過行政處分，直到他被判刑3年6個月，接任高雄市警察局長的趙瑞華強調嚴懲，對涂姓警員記2大過免職。

高雄市警局表示，警方將持續全力配合檢方後續偵查，並積極協助被害人蒐集證據，確保其權益，同時，高雄市社會局也主動關懷被害人，並轉介資源與資訊，提供一切必要的保護與協助。