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豪宅門禁成虛設！礁溪溫泉社區保全公廁偷拍 狂錄292部影片判2年
宜蘭礁溪某知名溫泉豪宅社區爆發偷拍，36歲呂姓保全員利用職務之便，自2023年起在社區一樓公廁藏匿手機，全天候竊錄25名住戶及訪客如廁畫面，其中包含4名未成年人，累計多達292部影片。宜蘭地院審結，依非法蒐集個人資料等罪，判處呂男有期徒刑2年。
判決指出，這棟豪宅平時標榜管理嚴謹，不料呂男竟每天上午7點上班後，將手機連接行動電源，藏匿於公廁木櫃夾層深處，直到晚上下班才取回。被害人除隱私部位遭侵犯，連臉部特徵也被拍下，其中一名成年女子甚至被偷拍高達257次，直到2025年6月才被社區總幹事發現揭發。
法官審理時，呂男坦承犯行。針對刑期認定，檢方原本依被害人數認定犯25罪，但法官採取更嚴格的「一罪一罰」標準，改以實際偷拍的292次行為，分別論處併罰。
法院最後認定，呂男對成年人犯非法蒐集個人資料罪共285罪，各處有期徒刑7月；對兒少犯同罪共7罪，各處1年3月。合併審酌後，裁定應執行有期徒刑2年，犯罪工具沒收。全案可上訴。
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