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黃世杰正妹助理拜票遭鹹豬手強抱拉手 色男20萬交保

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

民進黨桃園市長參選人黃世杰上周六參加八德區地方活動，隨行助理在公開場所遭呂姓男子性騷，黃的團隊其他人上前阻止竟不罷手，檢察長張春暉得知後，隨即指派婦幼專組檢察官舒慶涵指揮八德警分局偵辦，今晚間通知呂男（60歲）到案，經檢察官訊問後，認為被告行為涉嫌違反性騷擾防治法，諭知20萬元具保。

檢警追查，上周六晚間，黃世杰與團隊到八德區某海鮮餐廳的活動場合拜訪，女助理隨同黃拜會與會民眾時，做出對女助理搭肩、拉手等身體碰觸行為，明顯涉犯性騷擾防治法第25條第1項的強制觸碰罪嫌，罪嫌重大，但無羈押之必要，因此諭知20萬元具保。

地檢署強調，尊重女性是文明社會的表現，任何形式的性騷擾皆非社會所能容忍，地檢署將秉持嚴正執法立場，對性騷擾行為絕不寬貸，並呼籲身體自主權不容侵犯，唯有彼此尊重、恪守法律界線，切莫以身試法，才能營造安全平等的社會環境。

桃園地檢署指揮偵辦黃世杰正妹助理遭性騷擾案。記者陳恩惠／攝影
桃園地檢署指揮偵辦黃世杰正妹助理遭性騷擾案。記者陳恩惠／攝影

呂男涉嫌性騷黃世杰女助理，20月萬元交保。記者鄭國樑／攝影
呂男涉嫌性騷黃世杰女助理，20月萬元交保。記者鄭國樑／攝影

黃世杰 性騷擾 桃園

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