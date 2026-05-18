9家醫療集團被控偷拍…共70間店 刑事局：強力查緝阻斷影像散布

醫美診所偷拍消費者事件延燒，警方陸續受理民眾報案，共9家醫療集團被控偷拍，包括愛爾麗、光澤、聖宜、研醫明、京都堂、澤之湯、樂菲、光靚、汭恩，旗下共有70間店，警方已報檢察官指揮偵辦，並配合地方政府行政稽查。

刑事局統計，本月1日至昨天，各警察機關配合地方主管機關反偷拍聯合行政稽查，共稽查401處場所，其中六都356處、其餘縣市45處，不含受理民眾報案，透過稽查主動查獲2件，包括在台中市樂菲診所發現可疑孔洞、在台南市研醫明診所查獲針孔攝影機，警方已查扣證物，追查涉案人員及設備來源。

刑事局表示，對於侵犯隱私偷拍零容忍，已依行政院裁示會同法務部、地方政府相關機關，依刑法、個人資料保護法、醫療法等進行專案偵辦，強力查緝偷拍，阻斷影像散布。

對於針孔攝影機管理，刑事局表示，設備販售涉及多元情境、樣態及需求，實名制是否能有效防範犯罪，將依行政院裁示配合相關機關研議，並配合數發部研議，如何有效管理電商平台販售，對於施工廠商如何強化管理，亦將配合相關主管機關研議。