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影／知名二手店有「攝狼」店長當場逮人 影像曝光網讚爆：帥！

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

日本知名二手店「海德沃福 HARD OFF」南投店昨傳有男子在店內伺機偷拍女子裙底風光，當場被逮；現場影像曝光，網路熱議痛批偷拍行為，也有人大讚店長英勇反抓犯嫌「帥喔」。警方今表示，全案將依妨害性隱私與不實性影像罪送辦。

「海德沃福 HARD OFF」號稱是日本最大中古店，而其去年7月插旗中台灣，捨棄台中市，首選南投市家樂福引發討論，進駐後因二手商品經檢查、修理和清潔後再擺放上架販售，確保物況且價格相對低廉，吸引在地甚至中部民眾去撿便宜。

沒想到，「海德沃福 HARD OFF」南投家樂福店昨天卻傳出偷拍事件，有男子刻意尾隨穿裙子的女性，伺機偷拍女子裙底風光，舉止異常，當場被逮個正著；網友kh7.su在Threads分享現場影片，指出「二手店偷拍之狼！拍女生內褲被抓到」。

影片中，偷拍男子則被穿著圍裙的男員工反抓架住，無法逃脫，女子氣憤痛罵偷拍男子直呼「報警」請民眾幫忙報警，也不忘向協助的員工及民眾道謝，過程引發網路熱議，不少人痛罵偷拍男子，也有人指出手抓人的是店長直呼「店長帥喔」。

對此，警方表示，該起案件發生在昨天下午4時許，警方獲報家樂福二手店賣場內有偷拍案，立即派員到場，經調閱相關監視器影像及經檢視其手機內影像發現確有女子及隱私部位遭偷拍之影像，將涉案男子帶回派出所偵辦。

南投警分局表示，全案已依「刑法」妨害性隱私與不實性影像罪移送南投地方檢察署，同時呼籲民眾如發現可疑行為或目擊疑似偷拍情形，可撥打110通報警方到場查處。

南投一家二手店賣場傳有男子偷拍女子裙底風光，店長當場出手逮人。圖／擷取自Threads，網友kh7.su授權
南投一家二手店賣場傳有男子偷拍女子裙底風光，店長當場出手逮人。圖／擷取自Threads，網友kh7.su授權

偷拍 家樂福 台中市

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