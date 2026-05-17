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桃園肉攤老闆被女子控摸胸性騷 法官認僅單方面陳述判無罪

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園一名在市場賣肉的攤商被女子指控趁其不及抗拒之際，對她抱腰、摸胸，嚇得快步離開並向媽媽告狀，且類似情形不僅一次，氣得提告。攤商簡男否認犯行，法官認為，市場攤區為半開放空間，對他人摸胸性騷不太合理，且相關陳述皆為女子單方面說法，也沒有監視器畫面佐證，補強證據不足，判簡男無罪。可上訴。

判決理由指出，簡姓男子在桃園某市場賣肉，該名女子的母親也在市場做生意，雙方因此結識。女子指控在2024年6月某日中午，她經過肉攤時，簡男拿飲料給她，並讓她進入攤子內，接著徒手環抱她的腰部甚至摸胸，涉及性騷擾

簡男被依違反性騷擾防治法起訴，他矢口否認有性騷擾犯行，強調案發當天自己遞飲料給女子，並和女子擊掌，雙方並無交談甚至肢體接觸。簡男還說，女子一直站在攤子外面，雙方隔著攤車的鐵柱，自己是隔著攤車伸手擊掌。

簡男律師也強調，性騷說法是女子單方面證述，且案發時間是周日中午，市場人來人往、旁邊也有其他攤販，依客觀情形，不可能對女子摸胸，並認為在缺乏其餘積極證據下，應對被告為無罪諭知。

控訴肉攤老闆對她性騷的女子在歷次證述，都提到當天替媽媽送餐，未料返程途中經過肉攤，簡姓男子喚她過去，給她1瓶飲料又叫她進去攤販位置內，什麼都沒說就開始摸她的胸部又抱她，摸了好幾次，自己有推開對方的手推開，並請他走開，簡才放手，自己則趕快跑走，回去跟媽媽說。

法官調查相關事證，簡男確實有遞飲料給女子，過程中兩人無對話，此部分認定為事實。至於性騷情節，女子歷次說法大致相符，但對於簡男是不是第一次對她性騷，女子在警詢、偵訊與審理階段說法不同，先是表示每周都發生、性騷多次，但後又改口是第1次，過去沒發生過，證述內容有瑕疵。

女子母親證稱，女兒當天跑回來，一開口就說賣肉的抱她，還示範被摸胸、抓胸的樣子，女兒看起來很喘、很緊張。

法官認為，女子母親的證詞與女子的證述內容具備高度關聯性，性質上應屬累積證據，不得視為補強證據。另也考量案發地點在有不特定公眾出入的市場，且屬於半開放式空間，該處未完全受到牆面或攤車遮擋，若有第三人經過，一定會看得很清楚。

法官認為，簡姓男子是否會在光天化日之下於公眾場所的半開放空間對人性騷擾行為，令人存疑，且此案除女子的證述之外，沒有其餘第三人證述作為補強證據，也沒有監視錄影畫面等非供述證據，復查後認為證據不足，諭知簡男無罪。

性騷擾示意圖／Ingimage
性騷擾示意圖／Ingimage

性騷擾 桃園

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