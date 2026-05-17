台中串燒店老闆趁春節伸魔爪 女熟客好心拜年遭猥褻二審判賠50萬

台中市李姓男子經營串燒店，趁著農曆春節妻子回娘家、店面未營業之際，將前來拜年的未婚女熟客誘騙至2樓強制猥褻，刑事部分，李男已被判1年2月確定，民事部分，台中高分院近日審結，判李男需賠50萬元確定。

判決指出，李男與妻子共同經營串燒店，被害女子因在對面租屋，經常前往消費，雙方因此熟識。2023年1月23日，農曆大年初二下午2時許，女子帶著餅乾禮盒前往店裡，向李男拜年。當時適逢店面年假未營業，李妻也北上回娘家，李男心生歹念，將女子邀至2樓聊天。

在2樓期間，李男為逞私慾，不顧女子反對，強行撫摸其下體，甚至自行褪去內外褲，將手伸進女子衣服內撫摸胸部與背部。

女子數度欲掙脫離開，都遭李男強抓手部制止，直到當天下午近5時，李男才與女子下樓，開門放人，女子逃出後崩潰向大學同學及同事哭訴，在同事建議下報警揭發此事。

刑事部分，李男在二審坦承犯行，遭依強制猥褻罪判刑1年2月確定。

女子因身心受創深陷焦慮，另提起附帶民事訴訟，求償50萬元精神慰撫金。

台中高分院審理時，李男卻又狡辯稱兩人只有聊天看電視，還反咬女子有服用身心科藥物，質疑其指控不實。

二審近日審結，法官查閱刑事卷宗，發現女子案發後打電話給同學時，不斷哽咽哭泣，言談急促，符合一般性侵被害人身心受創的恐懼情狀。

法官認定，李男僅為滿足一時色慾，無視雙方長期的信任關係，對未婚的被害人下毒手，嚴重侵害其身心健全發展，審酌雙方學經歷與經濟狀況，判決李男應賠50萬元，全案確定。