差4天成年！帶妹上摩鐵拍裸照…男因「18歲蛋糕」露餡遭判1年1月

台中市一名男子透過網路結識高三少女，發展為情侶，兩人在精品旅館發生性關係時，男子持手機拍下女方半裸照片，被告上法院，案件審理時，男子雖稱以為對方已成年，但法官認定，女方在案發數日後有傳一則插著「18歲蠟燭」的生日蛋糕影片為證，一審依違反兒少性剝削，判刑1年2月，二審認定，男子有不確定故意，加上少女僅差4天即成年，侵害較輕，改判1年1月。

判決書指出，26歲的男子在2024年5月20日，透過社群平台Dcard結識就讀高三的少女，雙方隨後發展為情侶關係。交往期間，少女曾向藍男透露自己將在6月4日參加高中畢業典禮、6月5日過生日，還說兩人年紀相差8歲。

同年6月1日，兩人前往台中市一家精品旅館發生性行為，過程中男子使用手機拍下少女裸露上半身的私密照片，少女事後提告。

台中地院審理時，男子否認犯罪，辯稱曾在Dcard上詢問少女是否為大一新生，少女回覆「今年大一」，且依照兩人相差8歲推算，他深信少女當時已經滿18歲。

法官指出，根據檢警蒐證，少女曾在2024年6月7日傳送插著「18歲」蠟燭的生日蛋糕影片給男子，男子看見後僅平靜回覆「恭喜妳成年了」，絲毫未展現驚訝或不解，認定男子在二人發生性行為時，知道少女未成年，判1年2月。

全案上訴台中高分院後，二審審酌，少女雖有告知男子年齡差，但未明確表明自己未成年，男子在拍攝當下，對於少女是否滿18歲僅具備「不確定故意」，非一審所認定的直接故意。

法官表示，案發時間為6月1日，距離少女6月5日的18歲生日，僅差4天，其心智已極度接近成年，相較於侵害低齡兒少的案件，此案對社會法益的侵害程度尚屬較輕。

法官綜合考量男子的犯罪動機、手段及犯後態度等一切情狀後，改判1年1月徒刑，仍可上訴。