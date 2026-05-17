玩網遊騙高中妹自拍4裸照…男一審判1年8月 二審賠20萬換緩刑免囚

苗栗縣林姓男子在網路遊戲中結識一名高中少女，明知對方未成年，仍利用臉書帳號，誘騙少女自行拍攝4張裸露胸部、下體的私密照片傳送給他。一審依拍攝少年性影像罪，判處林男有期徒刑1年8月，林上訴二審後，以賠償20萬元與被害人達成和解，法官撤銷改判1年2月、緩刑3年。

判決指出，林姓男子在2024年1、2月間，透過網路遊戲「極速領域」認識了一名當時年僅16歲、就讀高中二年級的少女，林男明知少女尚未成年，身心發育及判斷能力均未成熟，為滿足一己私慾，以臉書（Facebook）帳號私訊少女，要求、誘使少女自行拍攝裸露胸部、下體的照片。

少女受騙後，拍下4張性影像，透過通訊軟體傳送給林男觀覽，全案經警方查獲，報請檢方指揮偵辦而曝光。

苗栗地院指出，林男起初在警詢及偵查中坦承犯行，自承知道少女是高中生，還曾要求對方傳送私密照，但在審理時，卻又翻異前詞，辯稱「不知道對方未滿18歲」、「忘記要她拍什麼，也沒看到照片」。

一審認定，林男說詞矛盾，屬臨訟卸責，考量其犯後態度不佳且未與被害人達成和解，依拍攝少年性影像罪，判處有期徒刑1年8月，宣告沒收未扣案的4張性影像與作案用平板電腦。

林男認為原審量刑過重，向台中高分院提起上訴，二審審理期間，林男坦認犯行，也與被害人以賠償20萬元達成和解，分期給付賠償金。

二審審認，林男無前科紀錄，目前跟隨父親在工地從事勞力工作，經此次刑事訴訟程序應知所警惕，加上被害少女在調解時也表示，只要林男依約履行賠償，願意給予他緩刑自新的機會。

二審撤銷一審判決，改判林男有期徒刑1年2月，給予緩刑3年，緩刑期間履行調解筆錄的賠償義務，仍可上訴。