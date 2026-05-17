快訊

三和夜市收攤爆衝突！不滿遭責備男持球棒怒砸自家攤位 母心碎告家暴

115會考自然／圖表題幾乎佔一半！若平時沒接觸較吃力 鯉魚捉放法、酸雨入題

買iPhone舊型號怕買到展示機？網傳4招辨真偽 內行揭看「1數據」最準

聽新聞
0:00 / 0:00

玩網遊騙高中妹自拍4裸照…男一審判1年8月 二審賠20萬換緩刑免囚

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣林姓男子在網路遊戲中結識一名高中少女，明知對方未成年，仍利用臉書帳號，誘騙少女自行拍攝4張裸露胸部、下體的私密照片傳送給他。一審依拍攝少年性影像罪，判處林男有期徒刑1年8月，林上訴二審後，以賠償20萬元與被害人達成和解，法官撤銷改判1年2月、緩刑3年。

判決指出，林姓男子在2024年1、2月間，透過網路遊戲「極速領域」認識了一名當時年僅16歲、就讀高中二年級的少女，林男明知少女尚未成年，身心發育及判斷能力均未成熟，為滿足一己私慾，以臉書（Facebook）帳號私訊少女，要求、誘使少女自行拍攝裸露胸部、下體的照片。

少女受騙後，拍下4張性影像，透過通訊軟體傳送給林男觀覽，全案經警方查獲，報請檢方指揮偵辦而曝光。

苗栗地院指出，林男起初在警詢及偵查中坦承犯行，自承知道少女是高中生，還曾要求對方傳送私密照，但在審理時，卻又翻異前詞，辯稱「不知道對方未滿18歲」、「忘記要她拍什麼，也沒看到照片」。

一審認定，林男說詞矛盾，屬臨訟卸責，考量其犯後態度不佳且未與被害人達成和解，依拍攝少年性影像罪，判處有期徒刑1年8月，宣告沒收未扣案的4張性影像與作案用平板電腦。

林男認為原審量刑過重，向台中高分院提起上訴，二審審理期間，林男坦認犯行，也與被害人以賠償20萬元達成和解，分期給付賠償金。

二審審認，林男無前科紀錄，目前跟隨父親在工地從事勞力工作，經此次刑事訴訟程序應知所警惕，加上被害少女在調解時也表示，只要林男依約履行賠償，願意給予他緩刑自新的機會。

二審撤銷一審判決，改判林男有期徒刑1年2月，給予緩刑3年，緩刑期間履行調解筆錄的賠償義務，仍可上訴。

苗栗縣林姓男子誘騙高中少女拍裸照，台中高分院判緩刑。示意圖／本報資料照片
苗栗縣林姓男子誘騙高中少女拍裸照，台中高分院判緩刑。示意圖／本報資料照片

未成年 網路 苗栗

延伸閱讀

高雄男公事包暗藏針孔偷拍多名女學生 受害女童最小才小學

法院佐理員廁所裝針孔偷拍3年...積極和解換輕判 二審仍有17罪要入獄

北市國小籃球教練戚冠民涉性侵、誘拍裸照！53學童受害遭起訴

調查官淪詐團取簿手 法院痛批「帶頭違法！」53罪判他3年6月

相關新聞

差4天成年！帶妹上摩鐵拍裸照…男因「18歲蛋糕」露餡遭判1年1月

台中市一名男子透過網路結識高三少女，發展為情侶，兩人在精品旅館發生性關係時，男子持手機拍下女方半裸照片，被告上法院，案件審理時，男子雖稱以為對方已成年，但法官認定，女方在案發數日後有傳一則插著「18歲蠟燭」的生日蛋糕影片為證，一審依違反兒少性剝削，判刑1年2月，二審認定，男子有不確定故意，加上少女僅差4天即成年，侵害較輕，改判1年1月。

玩網遊騙高中妹自拍4裸照…男一審判1年8月 二審賠20萬換緩刑免囚

苗栗縣林姓男子在網路遊戲中結識一名高中少女，明知對方未成年，仍利用臉書帳號，誘騙少女自行拍攝4張裸露胸部、下體的私密照片傳送給他。一審依拍攝少年性影像罪，判處林男有期徒刑1年8月，林上訴二審後，以賠償20萬元與被害人達成和解，法官撤銷改判1年2月、緩刑3年。

擎天崗「野戰」被拍！男至今神隱未到案 警方：最嚴重恐被通緝

陽明山擎天崗15日凌晨0點多驚傳情侶「野戰」遭全程直播，轄區士林警方獲悉，立刻調閱監視器畫面，很快就鎖定出車牌，當天就致電詢問車牌主人高姓男子，他坦承「就是我」，還稱會配合儘速到派出所說明，沒想到至今未到案。警方表示，將依規定寄發兩次通知書，未到案將函送地檢署調查，若再未到庭，檢方會寄發傳票，最嚴重結果恐被通緝。

曾遭羈押、2度通緝…性侵犯躲21年已成雙寶爸 強制性交判4年

嚴姓男子2002年趁女性友人精神不濟朝她飛撲強吻、指侵，挨告後一再逃避司法2度遭通緝，羈押獲釋後又傳喚不到庭，2024年才在台南遭逮，期間還生了2個小孩；法院審酌事證明確，其逃亡多時不宜輕縱，一、二審都依強制性交罪判他4年，仍可上訴。

不只愛爾麗…北市衛生局再開鍘 光澤診所罰50萬、停業

連鎖醫美診所接連爆出疑似系統性針孔偷拍事件，北市衛生局繼今天下午對愛爾麗集團之「愛爾麗診所（大安店）」、「南京愛爾麗診所」兩診所共罰125萬元並即刻勒令停業6個月外，晚間指出，透過檢警查扣影像資料，確認光澤集團位在北市的「光澤診所（忠孝店）」也有嚴重侵害病人隱私，衛生局同樣祭出裁罰50萬元並即刻勒令停業6個月處分。

女友提分手 聯結車司機傳裸照和訊息：讓妳知道什麼叫恐怖情人

彰化縣黃姓男子偷拍女友下半身裸照，半年後感情生變，女友要求分手，黃男LINE裸照及訊息「我會讓妳知道什麼叫恐怖情人」。女子心生恐懼報警。彰化地方法院審結，依犯未經他人同意無故攝錄他人性影像罪，判處黃男有期徒刑4月，又犯恐嚇危害安全罪，判處拘役50日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。