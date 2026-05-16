曾遭羈押、2度通緝…性侵犯躲21年已成雙寶爸 強制性交判4年

嚴姓男子2002年趁女性友人精神不濟朝她飛撲強吻、指侵，挨告後一再逃避司法2度遭通緝，羈押獲釋後又傳喚不到庭，2024年才在台南遭逮，期間還生了2個小孩；法院審酌事證明確，其逃亡多時不宜輕縱，一、二審都依強制性交罪判他4年，仍可上訴。

嚴男2003年經檢方起訴，同年4月7日繫屬台中地院，後經中院傳喚、拘提未到，8月8日發布通緝，警方2019年11月1日緝獲，嚴一度被中院裁定羈押，直至2020年1月13日命5萬元交保，但嚴又繼續不到庭，2020年7月31日中院二度通緝，直至2024年9月3日嚴才被台南警方抓到。

檢警調查，嚴男2002年10月14日約女子到台中的飯店用餐，下午3點多女子開車載嚴離去時精神恍惚，嚴和她交換駕駛開到汽車旅館，並提議到旅館休息再出去買藥。

女子拒絕，嚴突將座椅調成平躺，撲到她身上強吻、企圖扯下內褲並指侵，所幸女子藉故打電話給客戶、提議先去買藥才脫身，事後和男友到醫院驗傷、報警。

檢方2002年依強制性交等罪嫌起訴，嚴在台中地院審理期間多次不到庭被通緝，其2019年開庭時，他否認性侵，辯稱女子不舒服才載她到汽車旅館休息，自己就離開了，懷疑自己被仙人跳。

女子控訴，發現車要進入Motel時，她神識有點清醒但仍恍惚，又看見嚴拿鈔票、房間鑰匙，開車進入1棟房子，鐵門也跟著關下來，她馬上警覺問「為什麼我們要來到Motel？」自己要下車，卻遭嚴撲過來強吻、扯內褲和指侵，且前後證詞始終如一。

台中地院一審查，女子驗傷結果與證詞相符，且2002年案發後，警方為抓嚴男曾要女子出面約出對方打算「誘捕」，但女子一見嚴的車靠近，因怕遭押走就拔腿狂奔，嚴也疾駛逃離。

一審審酌，嚴對女子強制性交釀其身心受創，否認犯行態度惡劣，斟酌他有2名國、高中孩子等一切情狀，依強制性交罪判他4年；嚴不服上訴，仍維持同樣辯詞否認。

台中高分院二審認為，一審調查事證明確，其犯後不思負責面對司法審判，不宜輕縱，駁回上訴；另參酌醫院鑑定，嚴犯案後至今多年未見有其他性相關犯罪紀錄，應無強制治療必要。