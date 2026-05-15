不只愛爾麗…北市衛生局再開鍘 光澤診所罰50萬、停業

連鎖醫美診所接連爆出疑似系統性針孔偷拍事件，北市衛生局繼今天下午對愛爾麗集團之「愛爾麗診所（大安店）」、「南京愛爾麗診所」兩診所共罰125萬元並即刻勒令停業6個月外，晚間指出，透過檢警查扣影像資料，確認光澤集團位在北市的「光澤診所（忠孝店）」也有嚴重侵害病人隱私，衛生局同樣祭出裁罰50萬元並即刻勒令停業6個月處分。

衛生局表示，該機構同樣已違反醫療法第108條第6款「從事有傷風化或危害人體健康之不正當業務」，認定該診所嚴重侵害病人隱私且情節重大，除處以最高50萬元罰鍰，並責令該診所即日起停業6個月。

衛生局強調，市府秉持醫療隱私維護零容忍的態度，保障市民就醫各項權益，將持續透過常態性與無預警稽查，監督各醫療機構落實隱私維護，若查獲任何違法侵害民眾隱私事證，也積極行政調查、同步移請檢警單位進一步司法調查外，對查有違反醫療相關法規情事者，也將予以最嚴厲的行政處分。