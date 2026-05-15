快訊

台灣恐迎挑戰？川習會落幕 國策院董事長分析「中共未來方向」吐憂心

老父遺囑土地全留小女兒沒用 踩這條法律紅線要吐回數百萬

聽新聞
0:00 / 0:00

女友提分手 聯結車司機傳裸照和訊息：讓妳知道什麼叫恐怖情人

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣黃姓男子偷拍女友下半身裸照，半年後感情生變，女友要求分手，黃男LINE裸照及訊息「我會讓妳知道什麼叫恐怖情人」。女子心生恐懼報警。彰化地方法院審結，依犯未經他人同意無故攝錄他人性影像罪，判處黃男有期徒刑4月，又犯恐嚇危害安全罪，判處拘役50日。

根據彰化地檢署判決書指出，黃男2024年7月間與某女子交往，交往後他到女友的租屋處，見女友躺在床上下半身裸露，未經同意即拿相機拍攝她的裸照。

半年後兩人感情生變，女友提出分手，黃男2025年元月間傳送裸照，同時傳「我會讓妳知道什麼叫恐怖情人」、「我要是沒弄到妳生活亂七八糟我跟你信（姓）」、「家裡鑰匙我也有，妳保佑在家睡覺不會被強姦」等訊息，致她閱後心生恐懼，致生危害於安全。

彰化地院審酌，兩人前具男女朋友關係，卻未能尊重身體隱私等權益，未經女友的同意竊錄性影像，且因彼此感情生變，即傳訊實行恐嚇行為，造成被害人精神上的恐與痛苦，所為實非可取，兼衡犯罪動機等、自述智識程度、職業、經濟及家庭生活經濟狀況，與坦承犯罪的犯後態度等一切情狀，分量處如主文所示之刑。可上訴。

黃姓男子傳送裸照和恐嚇訊息給前女友，彰化地方法院依犯未經他人同意無故攝錄他人性影像罪，判處黃男有期徒刑4月，又犯恐嚇危害安全罪，判處拘役50日。記者簡慧珍／攝影
黃姓男子傳送裸照和恐嚇訊息給前女友，彰化地方法院依犯未經他人同意無故攝錄他人性影像罪，判處黃男有期徒刑4月，又犯恐嚇危害安全罪，判處拘役50日。記者簡慧珍／攝影

彰化縣 裸照 恐嚇

延伸閱讀

國家通訊委員會查洗錢案？彰化男被詐現金108萬、9張金融卡

法院佐理員廁所裝針孔偷拍3年...積極和解換輕判 二審仍有17罪要入獄

北市國小籃球教練戚冠民涉性侵、誘拍裸照！53學童受害遭起訴

剛退伍贊助女友母女日本行1萬5 24歲男被一句話刺傷：太少嗎？

相關新聞

女友提分手 聯結車司機傳裸照和訊息：讓妳知道什麼叫恐怖情人

彰化縣黃姓男子偷拍女友下半身裸照，半年後感情生變，女友要求分手，黃男LINE裸照及訊息「我會讓妳知道什麼叫恐怖情人」。女子心生恐懼報警。彰化地方法院審結，依犯未經他人同意無故攝錄他人性影像罪，判處黃男有期徒刑4月，又犯恐嚇危害安全罪，判處拘役50日。

女警不堪遭男長官性騷、跟拍崩潰離職 縣警局：已懲處並偵查中

屏東縣東港警分局一名女警遭已婚的曾姓巡佐性騷擾及跟拍，請調並向警局申訴，不過曾男仍會到她新任職場所巡視，女警不堪其擾，崩潰請辭並於5月離開警界。女警控訴申訴遭消極處理，縣警局表示，性騷案經查證屬實，除已懲處外，也送檢方偵查中。

大嬸見老情人提議「做瘋狂事」 人夫偷吃對話沒刪…遺物變證據

邱姓人夫用臉書找到30多年前的簡姓前女友竟重燃舊情，簡感嘆「我曾是你的最愛」還提議「老情人相見，要做瘋狂的事吧！」並稱「我成了大嬸」，邱回「我也是大叔啊，做瘋狂的事也不錯」；後來邱病逝，妻子驚覺曖昧對話才曝光；法院以簡侵害配偶權，判應給付邱妻25萬元，可上訴。

擎天崗「野戰」涉公然猥褻 陽管處已提供影像供司法調查

北市擎天崗草原今凌晨有一對年輕男女摸黑「野戰」，過程全被YouTube頻道「陽明山國家公園管理處INFO」的「擎天崗草原即時影像」拍下，導致觀看人數暴增，甚至還有民眾夜衝去現場朝聖。陽管處今上午緊急將即時影像已轉為私人影片，表示已主動提供相關影像資料，供司法單位調查。

保險套扔地上沒帶走…擎天崗野戰男羞澀認「是我沒錯」

陽明山擎天崗今天凌晨0點多驚傳情侶「野戰」遭全程直播，轄區士林警方獲悉，立刻調閱監視器畫面，由於直播有明顯時間，且晚上人車稀少，很快就鎖定出車牌，初步致電詢問車牌主人，騎士坦承就是他，將配合到派出所說明。

擎天崗情侶「野戰」直播引騷動 清潔人員急消毒

擎天崗今天凌晨0時許出現年輕男女在戶外桌椅處「野戰」，過程被YouTube頻道「陽明山國家公園管理處INFO」的「擎天崗草原即時影像」拍下，陽管處上午8時20分許緊急將影片下架，約1小時之後恢復直播，已無法再回放內容。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。