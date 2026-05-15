女友提分手 聯結車司機傳裸照和訊息：讓妳知道什麼叫恐怖情人

彰化縣黃姓男子偷拍女友下半身裸照，半年後感情生變，女友要求分手，黃男LINE裸照及訊息「我會讓妳知道什麼叫恐怖情人」。女子心生恐懼報警。彰化地方法院審結，依犯未經他人同意無故攝錄他人性影像罪，判處黃男有期徒刑4月，又犯恐嚇危害安全罪，判處拘役50日。

根據彰化地檢署判決書指出，黃男2024年7月間與某女子交往，交往後他到女友的租屋處，見女友躺在床上下半身裸露，未經同意即拿相機拍攝她的裸照。

半年後兩人感情生變，女友提出分手，黃男2025年元月間傳送裸照，同時傳「我會讓妳知道什麼叫恐怖情人」、「我要是沒弄到妳生活亂七八糟我跟你信（姓）」、「家裡鑰匙我也有，妳保佑在家睡覺不會被強姦」等訊息，致她閱後心生恐懼，致生危害於安全。

彰化地院審酌，兩人前具男女朋友關係，卻未能尊重身體隱私等權益，未經女友的同意竊錄性影像，且因彼此感情生變，即傳訊實行恐嚇行為，造成被害人精神上的恐與痛苦，所為實非可取，兼衡犯罪動機等、自述智識程度、職業、經濟及家庭生活經濟狀況，與坦承犯罪的犯後態度等一切情狀，分量處如主文所示之刑。可上訴。