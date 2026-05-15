女警不堪遭男長官性騷、跟拍崩潰離職 縣警局：已懲處並偵查中

屏東縣東港警分局一名女警遭已婚的曾姓巡佐性騷擾及跟拍，請調並向警局申訴，不過曾男仍會到她新任職場所巡視，女警不堪其擾，崩潰請辭並於5月離開警界。女警控訴申訴遭消極處理，縣警局表示，性騷案經查證屬實，除已懲處外，也送檢方偵查中。

曾姓巡佐原任職東港派出所副所長，女警去年調至派出所後，曾男便開始對她「開黃腔」性騷擾，甚至撫摸她的頭部，並向女警表示「只要乖乖聽話」，不做事年度考績也可以輕鬆拿「甲」。

曾男還利誘派出所內多名警員，透過查看勤務表確認女警生活作息，在她租屋處對面架設攝影機偷拍，監控女警上下班出入情形，還寄送黑函恐嚇她的男朋友。女警忍無可忍，除了向分局提出申訴也調請到潮州警分局服務。

沒想到曾男不放過她，仍會從東港到潮州去「堵」她，女警崩潰決定提告，並因身心受創決心離開警職，4月請辭5月離職生效。縣警局表示，東港警分局去年12月底接獲情資，經查證屬實，相關當事人均予以懲處並調整服務地區。

對於女警指控分局吃案，縣警局表示，東港警分局二組接獲申訴後受理在案，立即啟動性騷擾防治申訴審議會調查程序，並調整涉案人服務地區，絕無延宕處理。本案有關性騷擾案經審議成立，曾姓巡佐予以申誡懲處，並改調非主管職務，另涉嫌刑事部分已報請屏東地檢署指揮辦理。