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大嬸見老情人提議「做瘋狂事」 人夫偷吃對話沒刪…遺物變證據

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

邱姓人夫用臉書找到30多年前的簡姓前女友竟重燃舊情，簡感嘆「我曾是你的最愛」還提議「老情人相見，要做瘋狂的事吧！」並稱「我成了大嬸」，邱回「我也是大叔啊，做瘋狂的事也不錯」；後來邱病逝，妻子驚覺曖昧對話才曝光；法院以簡侵害配偶權，判應給付邱妻25萬元，可上訴。

邱的妻子主張，1989年兩人結婚，邱2024年5月死亡，整理先生遺物發現他2021年2月用臉書聯繫簡女，雙方加LINE後開始互傳親密、曖昧對話，還相約出遊過夜，嚴重侵害她配偶權，對簡求償80萬元。

簡抗辯稱，自己曾在1970至1980年和邱交往，後雙方各自結婚生子沒再聯絡，直到2021年邱主動聯絡她，起初不知對方婚姻狀態，邱並自稱已經離婚，否認有侵害邱妻配偶權行為。

法院勘驗手機對話，發現邱主動聯繫後，簡問「我們是老情人嗎？」「有你真好」，又試探性詢問是否想約會，並感嘆「唉！我曾是你的最愛」有試圖引導邱想起早年交往情形，又稱「老情人相見，應該是要做瘋狂的事吧！」

邱了解對方性暗示則回「哈哈！妳這是誘惑我喔！」簡說「我經過了30幾年歲月的摧殘，已經成了大嬸」，邱回稱「我也是大叔呀！做做瘋狂的事...也是不錯的！」簡則再自己穿內衣照片給他，還問是否愛她，邱也回「當然愛啊！」

簡也問「你想抱抱嗎？」邱說「等腿好了，我就被你生吞活剝，我只有求饒的份」，簡還稱「現在的我又嗆又辣喔」並問「什麼叫溫柔呢」，邱說「就是不會餓虎撲兔」、「所以要男歡女愛囉！」

法院認為，簡、邱親密曖昧對話逾越一般男女交往份際，還有2人出遊、住宿紀錄，顯已侵害邱妻配偶權，審酌雙方職業收入財產等一切情狀，判簡應給付邱妻25萬元。

邱姓人夫用臉書找到30多年前的簡姓前女友，2人重燃舊情，簡還提議「老情人相見，要做瘋狂的事吧！」。示意圖／ingimage
邱姓人夫用臉書找到30多年前的簡姓前女友，2人重燃舊情，簡還提議「老情人相見，要做瘋狂的事吧！」。示意圖／ingimage

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