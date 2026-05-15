擎天崗「野戰」涉公然猥褻 陽管處已提供影像供司法調查

北市擎天崗草原今凌晨有一對年輕男女摸黑「野戰」，過程全被YouTube頻道「陽明山國家公園管理處INFO」的「擎天崗草原即時影像」拍下，導致觀看人數暴增，甚至還有民眾夜衝去現場朝聖。陽管處今上午緊急將即時影像已轉為私人影片，表示已主動提供相關影像資料，供司法單位調查。

陽管處表示，國家公園多為自然環境的公共場域，潛存一定程度的風險，在體驗自然同時應有尊重山林、尊重環境、尊重他人的素養，避免脫序或不當行為違反法令而受罰。

陽管處表示，國家公園開放民眾親近山林體驗自然，多為公共場域，民眾脫序或不當行為除可能因未注意周遭而身受危險外，亦恐涉及「社會秩序維護法」、「刑法」公然猥褻等法律責任，陽管處已主動提供相關影像資料，供司法單位進行調查。另若未經他人同意重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，恐涉散布性影像罪，亦提醒民眾注意。

陽管處強調，民眾親近山林體驗自然，同時應有愛護山林、尊重環境、尊重他人的素養，勿有干擾環境、影響生態或他人之脫序或不當行為，才是有素養的國民。