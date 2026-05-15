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擎天崗「野戰」涉公然猥褻 陽管處已提供影像供司法調查

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導

北市擎天崗草原今凌晨有一對年輕男女摸黑「野戰」，過程全被YouTube頻道「陽明山國家公園管理處INFO」的「擎天崗草原即時影像」拍下，導致觀看人數暴增，甚至還有民眾夜衝去現場朝聖。陽管處今上午緊急將即時影像已轉為私人影片，表示已主動提供相關影像資料，供司法單位調查。

陽管處表示，國家公園多為自然環境的公共場域，潛存一定程度的風險，在體驗自然同時應有尊重山林、尊重環境、尊重他人的素養，避免脫序或不當行為違反法令而受罰。

陽管處表示，國家公園開放民眾親近山林體驗自然，多為公共場域，民眾脫序或不當行為除可能因未注意周遭而身受危險外，亦恐涉及「社會秩序維護法」、「刑法」公然猥褻等法律責任，陽管處已主動提供相關影像資料，供司法單位進行調查。另若未經他人同意重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，恐涉散布性影像罪，亦提醒民眾注意。

陽管處強調，民眾親近山林體驗自然，同時應有愛護山林、尊重環境、尊重他人的素養，勿有干擾環境、影響生態或他人之脫序或不當行為，才是有素養的國民。

擎天崗今天凌晨「野戰」風波，已有清潔人員前往消毒。圖／取自Threads
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擎天崗 YouTube 猥褻

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陽明山擎天崗今天凌晨0點多驚傳情侶「野戰」遭全程直播，轄區士林警方獲悉，立刻調閱監視器畫面，由於直播有明顯時間，且晚上人車稀少，很快就鎖定出車牌，初步致電詢問車牌主人，騎士坦承就是他，將配合到派出所說明。

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陽明山國家公園擎天崗今日凌晨0點多，一對情侶在木椅區進行不雅性行為，過程被陽管處設置的24小時即時影像監控全程直播，儘管夜間畫面昏暗，但兩人動作明確，甚至伴隨清晰聲音，引發網友熱議。對此，士林警方指出，已根據車牌掌握特定對象，將盡速通知到案說明。

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北市擎天崗草原今凌晨有一對年輕男女摸黑「野戰」，過程全被YouTube頻道「陽明山國家公園管理處INFO」的「擎天崗草原即時影像」拍下，導致觀看人數暴增，甚至還有民眾夜衝去現場朝聖。陽管處今上午緊急將即時影像已轉為私人影片，表示已主動提供相關影像資料，供司法單位調查。

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擎天崗今天凌晨0時許出現年輕男女在戶外桌椅處「野戰」，過程被YouTube頻道「陽明山國家公園管理處INFO」的「擎天崗草原即時影像」拍下，陽管處上午8時20分許緊急將影片下架，約1小時之後恢復直播，已無法再回放內容。

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擎天崗草原今天凌晨0時有一對年輕男女摸黑忘情「野戰」，過程都被YouTube頻道「陽明山國家公園管理處INFO」的「擎天崗草原即時影像」拍下，吸引網友「回放」直播畫面，半夜至今晨觀看人數激增。還有民眾夜衝去現場朝聖，在現場發現疑似這對情侶遺留的保險套和夾鏈袋。

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位於陽明山國家公園的擎天崗擁有心曠神怡的大草原和牛群，總是吸引不少旅客駐足，孰料今天凌晨0點左右，一對情侶被發現在擎天崗「野戰」，整個過程因爲官方Youtube24小時直播被目擊，儘管夜間天色黑暗，鏡頭解析度不佳，仍可明顯看到畫面，一開始女方趴在桌子上，後來男方「喬角度」把女生拉到桌緣旁「開戰」，全程約5分鐘，完事後二人3分鐘內就離開鏡頭。

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