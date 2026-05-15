快訊

找到人了！擎天崗情侶野戰全程直播 轄區警方將通知到案說明

吃宵夜不只發胖這麼簡單！專科醫：睡前3小時吃東西還會增失智症風險

MLB／教頭證實鄧愷威「目前」就是先發 17日戰遊騎兵預計用球數曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

找到人了！擎天崗情侶野戰全程直播 轄區警方將通知到案說明

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

今天凌晨0點左右，一對情侶起初在<a href='/search/tagging/2/擎天崗' rel='擎天崗' data-rel='/2/125780' class='tag'><strong>擎天崗</strong></a>木椅聊天，未料後續竟開始「野戰」，過程全被鏡頭拍攝下來。圖／擷取自陽明山國家公園管理處INFO
今天凌晨0點左右，一對情侶起初在擎天崗木椅聊天，未料後續竟開始「野戰」，過程全被鏡頭拍攝下來。圖／擷取自陽明山國家公園管理處INFO

陽明山國家公園擎天崗今日凌晨0點多，一對情侶在木椅區進行不雅性行為，過程被陽管處設置的24小時即時影像監控全程直播，儘管夜間畫面昏暗，但兩人動作明確，甚至伴隨清晰聲音，引發網友熱議。對此，士林警方指出，已根據車牌掌握特定對象，將盡速通知到案說明。

根據直播畫面，這對情侶約在14日晚上11點6分出現在鏡頭，起初二人在椅子上並肩而坐，後來女方躺在木椅上，男生情不自禁一度親親，接著女方坐起並站起，男方從後面摟抱，二人各自開著手電筒滑手機，期間男方四處遊蕩，女方則跪趴在桌子上，約過了55分鐘，男方開始親親、抱抱、摸摸，更數度趴在女方身上，約在15日凌晨0點15分兩人「激戰」，0點20分完事，0點22分離開鏡頭。

尷尬的是，陽明山國家公園管理處INFO的Youtube官方頻道還有3604K全景即時影像，雖然一片漆黑，但因為有收音，過程同樣被全程播送，隱約可聽見男女對話。

士林警方稍早指出，分局長獲悉立即指派山仔后派出所展開調查，經擴大調閱擎天崗周邊及上下山路口的監視器畫面，已過濾出相關影像，並精確掌握涉嫌人的身分及所駕駛的特定車輛車號。

山仔后派出所長蘭建榕表示，目前全案依刑法公然猥褻罪偵辦中，將於最短時間內傳喚當事人到案說明，警方強調，為維護社會秩序與善良風俗，將持續加強陽明山風景區及轄區治安熱點的巡邏勤務。

擎天崗野戰全程直播，現場變媒體打卡點。圖／截自youtube陽明山國家公園管理處INFO
擎天崗野戰全程直播，現場變媒體打卡點。圖／截自youtube陽明山國家公園管理處INFO

擎天崗 直播

延伸閱讀

麥當勞激情畫面全曝光！正妹深吻還伸手私密處撫弄 他1舉動獲讚好男人

遭警圍捕！持槍男挾持女友搭計程車...58歲司機「徒手奪槍」網讚：平民英雄

整理包／不只愛爾麗出事！醫美偷拍風暴延燒 全台「遭搜索診所名單」一次看

「難以置信」川習會場邊混亂 外媒天壇採訪一度困小房間哀嘆：正在錯過歷史

相關新聞

找到人了！擎天崗情侶野戰全程直播 轄區警方將通知到案說明

陽明山國家公園擎天崗今日凌晨0點多，一對情侶在木椅區進行不雅性行為，過程被陽管處設置的24小時即時影像監控全程直播，儘管夜間畫面昏暗，但兩人動作明確，甚至伴隨清晰聲音，引發網友熱議。對此，士林警方指出，已根據車牌掌握特定對象，將盡速通知到案說明。

擎天崗情侶「野戰」鏡頭君全程放送！民眾夜衝現場朝聖 陽管處緊急下架影片

擎天崗草原今天凌晨0時有一對年輕男女摸黑忘情「野戰」，過程都被YouTube頻道「陽明山國家公園管理處INFO」的「擎天崗草原即時影像」拍下，吸引網友「回放」直播畫面，半夜至今晨觀看人數激增。還有民眾夜衝去現場朝聖，在現場發現疑似這對情侶遺留的保險套和夾鏈袋。

擎天崗驚見「情侶野戰」 忘情5分鐘...YT官方直播全都錄還有聲音

位於陽明山國家公園的擎天崗擁有心曠神怡的大草原和牛群，總是吸引不少旅客駐足，孰料今天凌晨0點左右，一對情侶被發現在擎天崗「野戰」，整個過程因爲官方Youtube24小時直播被目擊，儘管夜間天色黑暗，鏡頭解析度不佳，仍可明顯看到畫面，一開始女方趴在桌子上，後來男方「喬角度」把女生拉到桌緣旁「開戰」，全程約5分鐘，完事後二人3分鐘內就離開鏡頭。

高雄男公事包暗藏針孔偷拍多名女學生 受害女童最小才小學

高雄市一名李姓男子涉嫌將針孔攝影機藏於公事包內，於街頭伺機偷拍多名女學生裙底風光，不僅有多達86人受害，其中甚至有多名國中、國小女學生，高雄地院因此依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，判處李男應執行有期徒刑2年、緩刑5年，並支付公庫10萬元、提供240小時義務勞務及接受法治教育。

法院佐理員廁所裝針孔偷拍3年...積極和解換輕判 二審仍有17罪要入獄

新北地方法院前佐理員駱思龍在板橋簡易庭男女廁、茶水間、自己辦公座位偷裝密錄器，偷拍民眾及同事如廁、裙底，時間長達2、3年，一審認定有15人受害，依公務員無故攝錄性影像等33罪判決駱3年徒刑，另有7月得易科罰金之刑；案件上訴，台灣高等法院今撤銷改判，仍有17罪各判7月徒刑，另16罪各判6月得易科罰金之刑，可上訴。

女學生遭狼師性侵...竟還被師母告「侵害配偶權」 法院直言無稽判駁回

台中邱姓高中老師以矯正調整身體為由長期對女學生猥褻、性侵，邱的黃姓妻子同為教師，卻控訴女學生和她先生性交，主張侵害其配偶權求償70萬元；法院查，邱男遭學校調查性侵成立、永不聘用，黃女失去判斷先生是否合於教師倫理能力，對女學生求償顯屬無稽，判處駁回，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。