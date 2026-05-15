找到人了！擎天崗情侶野戰全程直播 轄區警方將通知到案說明

今天凌晨0點左右，一對情侶起初在擎天崗木椅聊天，未料後續竟開始「野戰」，過程全被鏡頭拍攝下來。圖／擷取自陽明山國家公園管理處INFO

陽明山國家公園擎天崗今日凌晨0點多，一對情侶在木椅區進行不雅性行為，過程被陽管處設置的24小時即時影像監控全程直播，儘管夜間畫面昏暗，但兩人動作明確，甚至伴隨清晰聲音，引發網友熱議。對此，士林警方指出，已根據車牌掌握特定對象，將盡速通知到案說明。

根據直播畫面，這對情侶約在14日晚上11點6分出現在鏡頭，起初二人在椅子上並肩而坐，後來女方躺在木椅上，男生情不自禁一度親親，接著女方坐起並站起，男方從後面摟抱，二人各自開著手電筒滑手機，期間男方四處遊蕩，女方則跪趴在桌子上，約過了55分鐘，男方開始親親、抱抱、摸摸，更數度趴在女方身上，約在15日凌晨0點15分兩人「激戰」，0點20分完事，0點22分離開鏡頭。

尷尬的是，陽明山國家公園管理處INFO的Youtube官方頻道還有3604K全景即時影像，雖然一片漆黑，但因為有收音，過程同樣被全程播送，隱約可聽見男女對話。

士林警方稍早指出，分局長獲悉立即指派山仔后派出所展開調查，經擴大調閱擎天崗周邊及上下山路口的監視器畫面，已過濾出相關影像，並精確掌握涉嫌人的身分及所駕駛的特定車輛車號。

山仔后派出所長蘭建榕表示，目前全案依刑法公然猥褻罪偵辦中，將於最短時間內傳喚當事人到案說明，警方強調，為維護社會秩序與善良風俗，將持續加強陽明山風景區及轄區治安熱點的巡邏勤務。