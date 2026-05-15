擎天崗情侶「野戰」鏡頭君全程放送！民眾夜衝現場朝聖 陽管處緊急下架影片

擎天崗草原今天凌晨0時有一對年輕男女摸黑忘情「野戰」，過程都被YouTube頻道「陽明山國家公園管理處INFO」的「擎天崗草原即時影像」拍下，吸引網友「回放」直播畫面，半夜至今晨觀看人數激增。還有民眾夜衝去現場朝聖，在現場發現疑似這對情侶遺留的保險套和夾鏈袋。

不過，上午8時20分左右，即時影像已轉為私人影片，不對外開放觀看。

Threads瘋傳該段影片，引起討論。網友表示，「那麼冷去山上做運動」、「千萬不要小看戶外監測用的鏡頭君，這類型鏡頭君造價昂貴，抗風抗雨，強大的ISO感光度，還可以拍2K左右的畫質，這要是在白天肯定是屬於高清無碼放送」、「桌子隔天會有封鎖線嗎」、「不冷嗎」、「那桌子不能用了」。

擎天崗凌晨有情侶摸黑「野戰」，有民眾今晨到現場朝聖。圖／取自陽明山國家公園管理處INFO