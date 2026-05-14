高雄男公事包暗藏針孔偷拍多名女學生 受害女童最小才小學

高雄市一名李姓男子涉嫌將針孔攝影機藏於公事包內，於街頭伺機偷拍多名女學生裙底風光，不僅有多達86人受害，其中甚至有多名國中、國小女學生，高雄地院因此依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，判處李男應執行有期徒刑2年、緩刑5年，並支付公庫10萬元、提供240小時義務勞務及接受法治教育。

判決書指出，李姓男子明知身著制服的女學生為未滿18歲的未成年人，竟基於拍攝兒少性影像的犯意，從2023年8月起至2024年4月間，利用藏在公事包內的針孔設備，在高雄市區伺機靠近女學生，以低角度攝錄大腿內側及裙底等隱私部位，隨後將影像存入硬碟並以手機觀看。

2024年4月16日，李男企圖再次偷拍一名女學生時，因女學生及時察覺閃避而未遂，該校教官接獲通報後，在路口發現李男形跡可疑並上前尾隨，李男見狀逃逸並將作案設備丟棄於路旁草叢，警方獲報後循線查獲，並於其住處扣得相關電子設備及公事包。

檢方調查，李男為滿足私慾竟偷拍多達86人裙底風光，其中更侵害多達27名未成年被害人的性隱私自主權，不過他涉嫌偷拍其他59名女學生部分，由於無法從畫面辨識該部分被拍攝者的身分，檢察官也無從舉證其未滿18歲，因此只能依法諭知公訴不受理。

法院審理時，李男對犯行坦承不諱，並與部分到庭的被害人達成調解且當場賠償完畢，被害人也具狀表示願意給予從輕量刑及緩刑機會。

法官審酌李男無前科，犯後態度尚佳，經教訓應知警惕無再犯之虞，最終依拍攝少年及兒童性影像等罪，合併判處有期徒刑2年，宣告緩刑5年，另命其向公庫支付10萬元、提供240小時義務勞務、接受4場次法治教育。