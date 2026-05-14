法院佐理員廁所裝針孔偷拍3年...積極和解換輕判 二審仍有17罪要入獄

新北地方法院前佐理員駱思龍在板橋簡易庭男女廁、茶水間、自己辦公座位偷裝密錄器，偷拍民眾及同事如廁、裙底，時間長達2、3年，一審認定有15人受害，依公務員無故攝錄性影像等33罪判決駱3年徒刑，另有7月得易科罰金之刑；案件上訴，台灣高等法院今撤銷改判，仍有17罪各判7月徒刑，另16罪各判6月得易科罰金之刑，可上訴。

駱思龍自2005年起，在新北地院擔任法警，後被選為佐理員，在新北地院板橋第二院區調查保護室任職，負責協助調查保護官執行觀護行政業務，他已於2025年1月17日辭職。

駱從2022年開始利用下班後獨留辦公室加班，將密錄器以膠帶固定在茶水間、辦公座位低角度，或廁所蹲式馬桶集汙糟上方竊錄被害人裙底、短褲底大腿根部和內褲等影像。一名同事如廁時發現有異，報警處理並通知新北地院，調閱監視器畫面後，才讓案情曝光。

駱思龍事後坦承犯行，新北地院召開考績會，函台灣高等法院轉司法院將駱移送懲戒法院，並建議停職，司法院決議停職，駱火速離職。懲戒法院認為他長期在辦公場所、衛廁用惡質手法密錄，侵害多人身體隱私，損害法院形象與政府信譽「莫此為甚」，判撤職並停止任用5年。

刑事部分，新北地院一審認為駱思龍身為公務人員本應知法守法，卻僅為自己私慾，使用微型攝影機在公務機關內竊錄他人身體隱私部位及性影像，嚴重侵害隱私，並造成被害人等內心不安與恐懼，造成身心無可磨滅的傷害。

一審考量駱思龍沒有前科，且犯後坦承犯行，並賠償其中一名被害人15萬元而達成調解，而其他被害人則沒有和解意願，審酌一切情狀，依無故攝錄他人性影像、竊錄他人身體隱私部位等33罪，判決駱3年徒刑，另有7月得易科罰金之刑。

檢方上訴主張，駱思龍是利用公務員職務機會犯罪，應依法加重刑度，但高院認為，駱雖是公務員身份，擔任佐理員職務，只負責處理一般行政業務，利用下班時間裝置密錄器，與佐理員職務沒有任何關係，因此駁回檢方上訴。

高院指出，駱思龍在審理期間，積極與11名被害人達成和解，並賠償金額，肯認此部分的犯後態度，因此撤銷改判其中27罪。然而，駱二審仍有17罪各判7月徒刑，另有16罪各判處6月得易科罰金之刑。