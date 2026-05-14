女學生遭狼師性侵...竟還被師母告「侵害配偶權」 法院直言無稽判駁回

台中邱姓高中老師以矯正調整身體為由長期對女學生猥褻、性侵，邱的黃姓妻子同為教師，卻控訴女學生和她先生性交，主張侵害其配偶權求償70萬元；法院查，邱男遭學校調查性侵成立、永不聘用，黃女失去判斷先生是否合於教師倫理能力，對女學生求償顯屬無稽，判處駁回，可上訴。

黃女控訴，先生邱男是女學生高中生物科老師，2人2023年6月6月卻在邱住處發生性行為，還互傳親密、曖昧對話，認為女學生侵害她配偶權，一共求償70萬元。

女學生抗辯稱，邱擔任她高中生物科老師期間，利用教師資格、權勢並稱有推拿技術，高中3年持續以矯正調整身體為由對她猥褻，邱2023年6月6日約她到住處，喝下對方提供飲料就頭暈昏沈遭邱性侵。

女學生說，當時畢業不到1周，在學時邱以「能量交換」、「磁場影響」及「提升自我價值」用語，引導對性產生錯誤認知，和邱性行為非出於自由意思而是遭性侵，並沒有故意侵害邱的黃姓妻子配偶權。

台中地院查，邱男經任職學校調查，認定成立性侵害及性騷擾行為，終止與邱的代理教師聘約，且終身不得受聘為兼任、代課及代理教師。

中院認為，邱長期以矯正調整身體對女學生肢體接觸，模糊她對身體自主認知，造成誤認是師長特別關懷而習以為常，且邱單獨約女學生回家，利用對方缺乏防範、習慣聽從指示，誘使發生性交，難認女學生出於同意，更難認她有破壞邱妻婚姻，反而是邱自己破壞和老婆間婚姻忠誠。

中院勘驗對話，發現邱長期以「軟組織損傷」、「深層處理」、「灌氣」、「冥想」等語，與其長期建立的「矯正調整身體」角色相符話術當溝通主軸，誘使女學生再度性交，但就被對方拒絕。

中院指出，邱男嚴重違反教師倫理規範，其黃姓妻子同為教師，理應清楚師生倫理分際，卻失去判斷先生邱男是否合於教師倫理規範的能力，反對女學生求償，顯屬無稽，判處駁回其訴。