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台南補習班負責人涉猥褻女童重判10年6月 教育局：終身解聘、廢止立案

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市某補習班張姓負責人涉性猥褻案遭地院重判10年6個月，台南市教育局表示去年年12月31日認定終身解聘並廢止補習班立案。

台南有國小女童去年9月間遭安親班張姓男師趁午睡時，將手伸入內褲碰觸下體，經女童填寫性平學習單而揭露張師為慣犯，檢警經還原其手機等勘驗超過400張照片，比對近6年來約30名女童遭偷拍或強制猥褻，台南地院今上午宣判，認他成年人故意對兒童乘機猥褻等罪，應執行10年6月。

台南市政府教育局表示，本案因學校主動積極協助受害學生，落實性平教育與校安通報機制，得以及時啟動偵辦與行政處置。當下學生在校內填寫性平相關學習單反映異狀後，學校即於2025年9月依規定進行校安通報並報警處理，展現第一線教育人員對兒少保護的敏感度與責任感。

後續教育局籌組調查小組調查屬實，並於2025年12月31日召開本市短期補習班不適任人員認定委員會，決議認定張姓負責人終身解聘及廢止該班立案。

教育局除完成行政調查與不適任認定作業外，也同步全面清查學生共發放1400份問卷，了解除已通報案件學生外，確認無其他學生反映曾受侵害。

教育局重申，對任何補習班人員，包括負責人、教職員工等於班內從事教學、協助教學、擔任輔導、行政及其他提供勞務工作之人員，只要有侵害學生身心安全之行為，市府一律會以零容忍的態度查處並嚴懲，以守護學生的安全為首要。

教育局也會持續督導補習班及學校落實性平事件的通報並協助被害學生保護與輔導支持，以確保學生身心安全。

台南地院今上午宣判，認張男成年人故意對兒童乘機猥褻等罪，應執行10年6月，可上訴。圖／本報資料照片
台南地院今上午宣判，認張男成年人故意對兒童乘機猥褻等罪，應執行10年6月，可上訴。圖／本報資料照片

台南 教育局 猥褻

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