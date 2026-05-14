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彰化超商內偷拍女學生裙底風光 引恐慌 彰檢收押偷拍狼
彰化縣出現偷拍狼，近日一名楊姓男子涉嫌將針孔攝影機藏在鞋內，在超商偷拍女學生裙底風光，被報警處理，檢警調查發現該男子不只在超商偷拍，也常在圖書館出入，其形跡可疑更已長達3年，檢警已查扣他的手機發現偷拍照，家長更擔心男子有在網路上流通照片，彰化地檢署已將男子聲押獲准，深入追查中。
家長向媒體投訴，4月底他的女兒在超商等家人接送時，一名男子一路尾隨女兒到結帳區，還刻意貼近站在女兒身後至少3分鐘，被女兒的同學查覺有異而提醒，家長到超商後，立即報警，嫌犯竟馬上躲進超商廁所內，疑似將手機內偷拍的照片與影像全部刪除銷毀。
幸好警方還原手機資料，查出楊姓男子（31歲）涉嫌偷拍女學生裙底風光，且居民也發現楊男經常出現在南彰化某圖書館，也常在學校附近超商徘徊，疑似尋找女學偷拍，且已長達3年，消息曝光後，學生與家長都很 恐慌，甚至懷疑男子可能把照片在網路流通、或販賣獲利，希望檢警能查清楚。
彰化檢方表示，楊男已涉犯妨害秘密、兒童及年少性剝削防制條例等罪嫌，4月底已聲押獲准，目前釐清案情中。
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