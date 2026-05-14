北市國小籃球教練戚冠民涉性侵、誘童拍裸照！53學童受害遭起訴

圖為打籃球示意圖。（ingimage）

台北市士林區某國小籃球教練戚冠民，被控利用職務之便，以社群軟體誘騙兒童和少年傳私密照，更在房內對兒童口交性侵，還在旅館對兒童猥褻、拍攝性影像，士林地檢署偵查發現被害者多達53名、拍攝性影像數量破千個，犯行長達十年，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴。案經移審士林地院，裁定續押。

起訴指出，戚冠民被告身為學校外聘教練，本應肩負教育與保護之責，卻利用學員對教練的信任與職務便利，於2025年6、7月間，在社交軟體Instagram上創立多個假帳號，刻意選用女性照片作為頭像，主動接觸與他執教的14歲及18歲以下男童，戚男在建立信任關係後，進一步提議「互傳裸照」，多名學生不疑有他，拍攝私密照後傳送。

此外，戚男還在他人士林住處、北投旅館休息期間，趁學員熟睡、不知抗拒之際，強行口交、用手觸摸學童性器官，均全程用手機錄影留存。全案經被害學員家屬察覺有異，向警方報案後曝光。

檢方偵結痛批，戚男明知被害人皆為兒童與少年，卻未善盡教練責任，反而為了滿足私慾，利用學員聽從指令順服的情況下犯案，對學員的身心健康與人格發展造成嚴重不良影響，「嚴重敗壞師德、違背家長社會託負」，所生損害至為重大，依違反兒童及少年性剝削防制條例、乘機性交、與幼年男女性交或猥褻等罪嫌起訴，請求法院從重處斷。

士林地院開移審庭，審酌被告犯罪手段、對被害人法益侵害程度及社會治安影響後，認為無法以具保責付、限制住居等其他方法替代羈押，被告有羈押之必要，因此決定續押。

台北市教育局上月說明，去年12月29日接獲通報後即啟動查處，12月30日派督學入校並立即解聘涉案教練，隨後檢察官於31日拘提。針對戚男對多名學生未經同意拍攝個資影像等違法情事，市府採從重裁處2100萬元。

社會局也於今年3月30日正式公告戚冠民姓名，認定其多次偷拍性影像已構成性騷擾，且違反個人資料保護法及兒少權法，屬於對兒少為不正當行為之重大情節。