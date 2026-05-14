快訊

台積電收高50元拉動台股收漲377點 記憶體及MLCC強勢亮眼

獨 ／柯文哲換律師求17年重刑翻盤！重組戰隊「這2人」加入鏖戰二審

疫情時代後孩子都不愛閱讀？全球消失的親子共讀日常

聽新聞
0:00 / 0:00

北市國小籃球教練戚冠民涉性侵、誘童拍裸照！53學童受害遭起訴

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

圖為打<a href='/search/tagging/2/籃球' rel='籃球' data-rel='/2/221189' class='tag'><strong>籃球</strong></a>示意圖。（ingimage）
圖為打籃球示意圖。（ingimage）

台北市士林區某國小籃球教練戚冠民，被控利用職務之便，以社群軟體誘騙兒童和少年傳私密照，更在房內對兒童口交性侵，還在旅館對兒童猥褻、拍攝性影像，士林地檢署偵查發現被害者多達53名、拍攝性影像數量破千個，犯行長達十年，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴。案經移審士林地院，裁定續押。

起訴指出，戚冠民被告身為學校外聘教練，本應肩負教育與保護之責，卻利用學員對教練的信任與職務便利，於2025年6、7月間，在社交軟體Instagram上創立多個假帳號，刻意選用女性照片作為頭像，主動接觸與他執教的14歲及18歲以下男童，戚男在建立信任關係後，進一步提議「互傳裸照」，多名學生不疑有他，拍攝私密照後傳送。

此外，戚男還在他人士林住處、北投旅館休息期間，趁學員熟睡、不知抗拒之際，強行口交、用手觸摸學童性器官，均全程用手機錄影留存。全案經被害學員家屬察覺有異，向警方報案後曝光。

檢方偵結痛批，戚男明知被害人皆為兒童與少年，卻未善盡教練責任，反而為了滿足私慾，利用學員聽從指令順服的情況下犯案，對學員的身心健康與人格發展造成嚴重不良影響，「嚴重敗壞師德、違背家長社會託負」，所生損害至為重大，依違反兒童及少年性剝削防制條例、乘機性交、與幼年男女性交或猥褻等罪嫌起訴，請求法院從重處斷。

士林地院開移審庭，審酌被告犯罪手段、對被害人法益侵害程度及社會治安影響後，認為無法以具保責付、限制住居等其他方法替代羈押，被告有羈押之必要，因此決定續押。

台北市教育局上月說明，去年12月29日接獲通報後即啟動查處，12月30日派督學入校並立即解聘涉案教練，隨後檢察官於31日拘提。針對戚男對多名學生未經同意拍攝個資影像等違法情事，市府採從重裁處2100萬元。

社會局也於今年3月30日正式公告戚冠民姓名，認定其多次偷拍性影像已構成性騷擾，且違反個人資料保護法及兒少權法，屬於對兒少為不正當行為之重大情節。

士林地檢署外觀照。記者李隆揆／攝影
士林地檢署外觀照。記者李隆揆／攝影

籃球 裸照 教練

延伸閱讀

趁午睡偷摸女童下體、偷拍約30人受害 安親班狼師重判10年半

NONO被控性侵2女缺鐵證一審無罪 他指最關鍵點：錯過黃金期很難告得成

蘆竹警爆開假單圖利業者 桃檢再揪這1事4人遭起訴

棄保潛逃「抓回國」審判 台大婦產科前名醫鄭文芳性侵3女判6年9月

相關新聞

北市國小籃球教練戚冠民涉性侵、誘童拍裸照！53學童受害遭起訴

台北市士林區某國小籃球教練戚冠民，被控利用職務之便，以社群軟體誘騙兒童和少年傳私密照，更在房內對兒童口交性侵，還在旅館對兒童猥褻、拍攝性影像，士林地檢署偵查發現被害者多達53名、拍攝性影像數量破千個，犯行長達十年，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴。案經移審士林地院，裁定續押。

礁溪飯店女湯遭闖！男客竟用「舊密碼」闖入疑偷拍 縣府展開稽查

宜蘭礁溪知名旅宿捷絲旅在今年228連假期間，發生男客闖入女裸湯疑似偷拍，引發社會關注。縣議員林詩穎今天在議會質詢指出，該名男客竟能使用與2、3年前相同的門禁密碼輕鬆進入，顯見飯店門禁管理鬆散，要求縣政府應該把「門禁管理與隱私保護」納入旅館聯合稽查項目。

NONO一審無罪 他指不代表沒事 若法官嚴守1原則「性犯罪都很難成立」

藝人NONO（陳宣裕）被控性侵猥褻2名女性，昨天一審獲判無罪。律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專表示，不意外，「如果法官嚴格證守無罪推定原則的話，基本上大部分的性犯罪都很難成立」，雖然這兩件沒有成立，不代表NONO就沒事了，「他涉嫌的案件不少，只能期待其他案件的結果了」。

高雄妙齡女控遭男按摩師抓雙乳 還厚臉皮要求給「五星好評」她怒報警

高市一名妙齡女子網路貼文控訴昨晚在仁武區某足體會館按摩時，男師傅突按壓她雙乳，甚至整隻手放胸部，有明顯抓取動作，當下她整個嚇傻，事後男師傅還厚臉皮要求給「五星好評」，讓她氣炸報警並籲若有其他受害者站出來。

趁午睡偷摸女童下體、偷拍約30人受害 安親班狼師重判10年半

台南有國小女童去年9月間遭安親班張姓男師趁午睡時，將手伸入內褲碰觸下體，經女童填寫性平學習單而揭露張師為慣犯，檢警經還原其手機等勘驗超過400張照片，比對近6年來約30名女童遭偷拍或強制猥褻，台南地院今上午宣判，認他成年人故意對兒童乘機猥褻等罪，應執行10年6月。

NONO被控性侵2女缺鐵證一審無罪 他指最關鍵點：錯過黃金期很難告得成

藝人NONO（陳宣裕）遭控性侵、猥褻案，士林地檢署原先對部分案件不起訴，經被害人聲請再議，高檢署發回續查，士檢去年8月依強制性交、強制猥褻等罪追加起訴。士林地方法院昨宣判，認定檢方舉證不足，判決無罪。對此，律師林智群表示，這個案子最麻煩的是，時間久遠、很難舉證。如果錯過黃金時間，就很難告得成了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。