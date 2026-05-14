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礁溪飯店女湯遭闖！男客竟用「舊密碼」闖入疑偷拍 縣府展開稽查

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭礁溪知名旅宿捷絲旅在今年228連假期間，發生男客闖入女裸湯疑似偷拍，引發社會關注。縣議員林詩穎今天在議會質詢指出，該名男客竟能使用與2、3年前相同的門禁密碼輕鬆進入，顯見飯店門禁管理鬆散，要求縣政府應該把「門禁管理與隱私保護」納入旅館聯合稽查項目。

縣議員林詩穎表示，由於飯店門禁管控密碼系統疑似長期未更換，這位闖入女裸湯的男客使用的密碼，與2、3年前相同，業者雖聲稱有幾組密碼替換，但輪替的密碼也要更換，長期不換已經成了安全缺口，建議縣政府未來在例行性旅館稽查時，除了消防公安、衛生餐廳項目外，也該把門禁管理等隱私事項納入稽查。

縣政府工旅處回應表示，目前已著手檢討稽查表單，未來將「隱私門禁管理」列為重點項目，保護住客隱私並減少糾紛。縣消保官王雅琳建議，業者應效法日本溫泉文化「每日更換密碼」。目前受害消費者已提出申訴，預計下月召開調解委員會，受害者除要求飯店補償，也可向該男客求償。

對此，捷絲旅宜蘭礁溪館發表聲明，事發後已加派專人駐守設施出入口。館方表示，事發當下已報警協助製作筆錄，案件已進入司法程序，針對賠償事宜，飯店透露家屬原要求250萬元，後降至60萬元，由於雙方對慰問金預算存有落差，尚未達成共識，飯店強調會負起責任，持續透過行政或法律機制進行協商。

縣議員林詩穎在議會質詢指出，有男客竟能使用與2、3年前的門禁密碼輕鬆進入女裸湯疑似偷拍，顯見飯店門禁管理鬆散，要求縣政府應該把「門禁管理與隱私保護」納入旅館聯合稽查項目。圖／翻攝縣議會網路直播
縣議員林詩穎在議會質詢指出，有男客竟能使用與2、3年前的門禁密碼輕鬆進入女裸湯疑似偷拍，顯見飯店門禁管理鬆散，要求縣政府應該把「門禁管理與隱私保護」納入旅館聯合稽查項目。圖／翻攝縣議會網路直播

泡湯遭偷拍示意圖。示意圖／ingimage
泡湯遭偷拍示意圖。示意圖／ingimage

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