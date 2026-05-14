NONO一審無罪 他指不代表沒事 若法官嚴守1原則「性犯罪都很難成立」

藝人NONO（陳宣裕）被控性侵猥褻2名女性，昨天一審獲判無罪。律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專表示，不意外，「如果法官嚴格證守無罪推定原則的話，基本上大部分的性犯罪都很難成立」，雖然這兩件沒有成立，不代表NONO就沒事了，「他涉嫌的案件不少，只能期待其他案件的結果了」。

NONO遭控性侵、猥褻案，士林地檢署原先對部分案件不起訴，經被害人聲請再議，高檢署發回續查，士檢去年8月依強制性交、強制猥褻等罪追加起訴。士林地方法院昨宣判，認定檢方舉證不足，判決無罪。

王至德說，因為這種性犯罪本來就很難蒐集證據，常常是只有被害者的片面之詞，再加上事後向親友哭訴時的反應或是心理諮商的紀錄，絕大部分都不會有什麼錄音、錄影什麼的。如果法官嚴格證守無罪推定原則的話，基本上大部分的性犯罪都很難成立。

「以新聞上曝光的資料來看，NONO應該是有犯罪」，不過，王至德表示，構成幾件犯罪就難說了，雖然這兩件沒有成立，「不代表他就沒事了，他涉嫌的案件不少，只能期待其他案件的結果了。希望壞人終要為自己的行為負責」。