高雄妙齡女控遭男按摩師抓雙乳 還厚臉皮要求給「五星好評」她怒報警

高市一名妙齡女子網路貼文控訴昨晚在仁武區某足體會館按摩時，男師傅突按壓她雙乳，甚至整隻手放胸部，有明顯抓取動作，當下她整個嚇傻，事後男師傅還厚臉皮要求給「五星好評」，讓她氣炸報警並籲若有其他受害者站出來。

轄區仁武警分局指出，今天凌晨已受理當事人報案，將約談該名按摩男師傅到案說明，以釐清案情。

該名女子在網路社群Threads以「拒絕沉默」為題貼文，指控仁武區某足體健康會館的按摩店男師傅猥褻，並指欲以自己親身經歷呼籲若有其他女性也被同樣師傅騷擾過，也要勇敢報案，勿讓惡狼逍遙法外。

受害女子指自己至少有10年按摩經歷，從未想過這種事會發生在她身上；她陳述指，當天按摩過程，一開始背面都很正常，但轉到正面按壓腋下淋巴時，該名男師傅的動作開始越界。

起初她以為是正常推拿，沒想到男師傅竟然直接按壓她的乳房，最後甚至整隻手放在上面、有明顯的抓取動作。當下她整個人嚇傻，完全不敢大聲喝止，只能強裝鎮定繼續交談。

沒料，結束後，男師傅竟還厚臉皮要求給他五星好評，甚至提到「他也有一個跟我一樣大的女兒」，受害女子痛批該名男師傅身為父親卻做出這種行為，簡直令人髮指。

她在男友的鼓勵與支持下報警，認為如果她不站出來，可能還會有下一個受害者；事後男友和店家反應，得到回應是「老闆經理已經休息了，明天處理。」女子控訴店家態度消極、敷衍，完全沒保護消費者的意識。

仁武警分局指出，警方已於5月13日受理當事人報案，本案涉案按摩師傅徒手方式乘機猥褻，涉嫌違反刑法第225條第2項罪嫌，亦可能涉及趁人不及抗拒而觸摸其隱私處行為，涉嫌違反性騷擾防治法第25條強制觸摸罪嫌。

警方表示，目前已掌握涉該名男師父身分，將通知到案說明以進一步釐清案情。