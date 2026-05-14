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趁午睡偷摸女童下體、偷拍約30人受害 安親班狼師重判10年半

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

圖為幼童示意圖。圖／AI生成
圖為幼童示意圖。圖／AI生成

台南有國小女童去年9月間遭安親班張姓男師趁午睡時，將手伸入內褲碰觸下體，經女童填寫性平學習單而揭露張師為慣犯，檢警經還原其手機等勘驗超過400張照片，比對近6年來約30名女童遭偷拍或強制猥褻，台南地院今上午宣判，認他成年人故意對兒童乘機猥褻等罪，應執行10年6月。

檢方起訴，張為台南私立安親班老師，2021年9月至去年6月間在安親班1樓、2樓等處，利用批改作業、午睡、休息等機會，以手伸入女童內褲或隔著女童內褲觸碰女童下體，以手觸摸或拍打女童大腿、臀部，或是拉女童手隔著褲子觸碰自己下體等，分別對5名女童、共計10次強制猥褻或乘機猥褻。

此外，2019年6月至去年6月間，他將攝影機藏在安親班廁所牆壁上釣魚用冰桶內，連接手機APP以觀看女童如廁性影像，再以手機截圖，拍攝25名不同穿著不知名女童如廁的性影像。

同時，2020年8月11日、2022年3月3，分別趁不知名女童午睡時，以手撥開女童內褲，持手機靠近拍攝女童下體17張、2張照片，乘機猥褻及拍攝女童性影像。

檢方指出，有女童於去年9月間，將遭受張猥褻的情形填寫在性平學習單 ，經學校報警，台南婦幼警察隊報請婦幼專組檢察官指揮偵辦，細心詢問兒童相關案情及檢視相關資訊，發現應有多名被害人。

經鑑識及還原其扣案手機、攝影機，反覆搜尋確認相關影像，因犯案時間長達數年，且受限於拍攝距離、角度、解析度以及部分影像遭刪除，勘驗超過400 張照片後才比對出應有近30名被害人。

偵訊之初，張全部否認犯行，再陸續承認部分犯行，至最後一次偵訊才承認全部犯行。同時，他曾在案發後，擅自接觸與質疑被害人，造成二次傷害，檢方認他對於未滿14歲女子強制猥褻、成年人故意對兒童乘機猥褻等罪嫌起訴，建請法官從重量刑。

台南地院今上午宣判，認張男成年人故意對兒童乘機猥褻等罪，應執行10年6月，可上訴。圖／本報資料照片
台南地院今上午宣判，認張男成年人故意對兒童乘機猥褻等罪，應執行10年6月，可上訴。圖／本報資料照片

偷拍 安親班 猥褻

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