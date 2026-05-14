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NONO被控性侵2女缺鐵證一審無罪 他指最關鍵點：錯過黃金期很難告得成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

藝人NONO（陳宣裕）遭控性侵猥褻案，士林地檢署原先對部分案件不起訴，經被害人聲請再議，高檢署發回續查，士檢去年8月依強制性交、強制猥褻等罪追加起訴。士林地方法院昨宣判，認定檢方舉證不足，判決無罪。對此，律師林智群表示，這個案子最麻煩的是，時間久遠、很難舉證。如果錯過黃金時間，就很難告得成了。

判決書指出，「法之為器，不在快意恩仇，而在持衡守正，縱使案情幽微曲折，眾情咸認被告或涉其事，然刑罰所加，必憑證據昭然，非可憑臆測而入人於罪，蓋疑影雖重，終非鐵證，人言雖喧，未足代法，本院仍應職守無罪推定之原則，不使一絲懷疑，化為定罪之鎖」；意即刑事審判須以證據為基礎，不能僅憑懷疑或輿論定罪。

關於NONO案件，林智群在臉書表示，第一，前面有7名女子提告，6個判無罪，1個判成立性侵未遂，判2年6個月。高等法院在5月初駁回NONO上訴的，就是這個案子。第二，另外2名女子加告，檢察官原本不起訴，再議成功發回，地檢署追加起訴，法院認爲很可疑，但沒鐵證，所以判無罪。這個就是昨天宣判的案子。

林智群說，該案最麻煩的是，時間久遠，大部分都是發生在2011年至2013年，相關證據早就消失，本質上是很難舉證的案子。性侵案最關鍵就是事情發生後3天（身體證據），其他證據（比如對話紀錄）也應該在1至2個月內蒐集完畢，如果錯過黃金時間，就很難告得成。

藝人NONO（陳宣裕）遭控性侵、猥褻案，士林地檢署原先對部分案件不起訴，經被害人聲請再議，高檢署發回續查，士檢去年8月依強制性交、強制猥褻等罪追加起訴。士林地方法院昨宣判，認定檢方舉證不足，判決無罪。本報資料照片
藝人NONO（陳宣裕）遭控性侵、猥褻案，士林地檢署原先對部分案件不起訴，經被害人聲請再議，高檢署發回續查，士檢去年8月依強制性交、強制猥褻等罪追加起訴。士林地方法院昨宣判，認定檢方舉證不足，判決無罪。本報資料照片

NONO 猥褻 性侵

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