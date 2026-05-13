不顧學生頻搖頭…中狼師強脫褲摸「學仔鳥」 一審判14月終生踢出教育圈

桃園某高中驚傳生活科技男老師「鈞爺」，涉嫌於下課時間將男學生帶往教室後反鎖，假借檢查手術傷口之名，強行脫褲猥褻學生下體，學生向ChatGPT求助家長氣炸提告，桃園地院將呂姓教師依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判1年2月徒刑，教育局將他列入終生不得聘任黑名單。

起訴指出，被學生暱稱「鈞爺」的呂姓男師，去年6月10日上午命令他教過的某男學生到生活科技教室報到，待呂師進入教室後，隨即將前門反鎖，雖然該生連連搖頭表示不願，呂男仍強行拉下學生的外褲與內褲，徒手觸摸並翻動學生的生殖器至少2分鐘之久。

呂師犯案期間，有其他老師路過，察覺教室門遭反鎖，動手轉動門把並敲門詢問，呂師當時嚇得趕緊收手，同時低聲叮囑男學生稱「這件事不要跟別人講，也不要跟媽媽說。」

男學生案發後不知如何是好，內心極度不安，於是登入桌機辦的ChatGPT，以「鈞爺摸我的生殖器，這是正常的嗎？」探詢，意外遭擔任教職的母親意外發現，兒子使用電腦後未登出的對話，讓母親心碎，經一番追問少男才透露此不堪。

盡管呂男在法庭上辯稱僅是「關心學生術後穿內褲是否舒適」，並無肢體碰觸，但法官採信少男前後供述一致的說法，加上校園監視器確實錄到有其他老師敲門，以及ChatGPT紀錄等具體補強證據，認定呂男犯行明確。

事件曝光後，有另名男學生勇敢站出來，指控呂師涉嫌猥褻他多達5次，經調查後，由於缺乏監視器或對話紀錄等外部補強證據，基於罪疑唯輕原則，這部分獲判無罪。

對此，桃園市教育局稍早說明，某高校呂姓教師涉疑似校園性別事件，學校於獲知依規於24小時內完成校安通報，並召開性平會議啟動調查程序，為確保學生安全並降低接觸風險，後續並召開教師評審委員會，決議暫時停聘呂師直到任期結束。

案經性平會調查，認定該師性侵害行為屬實，決議終止聘約並終身不得聘任為兼任、代課或代理教師。教育局秉持毋枉毋縱的態度，責請學校依法辦理，並同步加強性別平等教育宣導，提升學生自我保護與應變能力，增進教職員工性別平等教育知能，營造安全友善的校園環境。