快訊

中職／統一獅2：1勝味全龍 奪隊史2000勝史上第一隊

通膨壓力爆表 台指期夜盤上半場紅翻黑

逾百人圍觀…川普車隊抵達北京四季酒店 現場畫面曝光「陣容壯盛」

聽新聞
0:00 / 0:00

不顧學生頻搖頭…中狼師強脫褲摸「學仔鳥」 一審判14月終生踢出教育圈

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園某高中驚傳生活科技男老師「鈞爺」，涉嫌於下課時間將男學生帶往教室後反鎖，假借檢查手術傷口之名，強行脫褲猥褻學生下體，學生向ChatGPT求助家長氣炸提告，桃園地院將呂姓教師依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判1年2月徒刑，教育局將他列入終生不得聘任黑名單。

起訴指出，被學生暱稱「鈞爺」的呂姓男師，去年6月10日上午命令他教過的某男學生到生活科技教室報到，待呂師進入教室後，隨即將前門反鎖，雖然該生連連搖頭表示不願，呂男仍強行拉下學生的外褲與內褲，徒手觸摸並翻動學生的生殖器至少2分鐘之久。

呂師犯案期間，有其他老師路過，察覺教室門遭反鎖，動手轉動門把並敲門詢問，呂師當時嚇得趕緊收手，同時低聲叮囑男學生稱「這件事不要跟別人講，也不要跟媽媽說。」

男學生案發後不知如何是好，內心極度不安，於是登入桌機辦的ChatGPT，以「鈞爺摸我的生殖器，這是正常的嗎？」探詢，意外遭擔任教職的母親意外發現，兒子使用電腦後未登出的對話，讓母親心碎，經一番追問少男才透露此不堪。

盡管呂男在法庭上辯稱僅是「關心學生術後穿內褲是否舒適」，並無肢體碰觸，但法官採信少男前後供述一致的說法，加上校園監視器確實錄到有其他老師敲門，以及ChatGPT紀錄等具體補強證據，認定呂男犯行明確。

事件曝光後，有另名男學生勇敢站出來，指控呂師涉嫌猥褻他多達5次，經調查後，由於缺乏監視器或對話紀錄等外部補強證據，基於罪疑唯輕原則，這部分獲判無罪。

對此，桃園市教育局稍早說明，某高校呂姓教師涉疑似校園性別事件，學校於獲知依規於24小時內完成校安通報，並召開性平會議啟動調查程序，為確保學生安全並降低接觸風險，後續並召開教師評審委員會，決議暫時停聘呂師直到任期結束。

案經性平會調查，認定該師性侵害行為屬實，決議終止聘約並終身不得聘任為兼任、代課或代理教師。教育局秉持毋枉毋縱的態度，責請學校依法辦理，並同步加強性別平等教育宣導，提升學生自我保護與應變能力，增進教職員工性別平等教育知能，營造安全友善的校園環境。

在桃園某高中任教生活科技課程的呂姓男師，去年6月間將男學生叫到教室內，然後鎖門、不顧學生拒絕，強行脫下學生的內外褲，撫摸生殖器至少2分鐘，桃市教育局獲知，未來領藥將分梯進行。示意圖／AI生成
在桃園某高中任教生活科技課程的呂姓男師，去年6月間將男學生叫到教室內，然後鎖門、不顧學生拒絕，強行脫下學生的內外褲，撫摸生殖器至少2分鐘，桃市教育局獲知，未來領藥將分梯進行。示意圖／AI生成

猥褻 教育局 ChatGPT

延伸閱讀

不會念數字、忘帶東西…幼童遭幼教師扯耳毆打 高雄教育局出手了

遭小四生丟鉛筆盒罵「傻B、全家死光」 老師PO驗傷單：無言且心寒

中市私中學生散布深偽性影像 教育局：校方啟動調查

遭疑調查不透明！桃園營養午餐有異物 教育局：已開罰並告知家長

相關新聞

新莊某大學圖書館現狼蹤！女大生水壺遭注體液嚇哭 噁男特徵曝光

新北市新莊區某大學驚傳離譜性騷擾事件，1名女學生6日在校內圖書館看書，離座回來後發現水壺不在原位，尋獲後驚見壺內竟有男子體液，女大生嚇哭報警。新莊警調閱監視器鎖定30歲洪男涉案，已通知到案說明。

不顧學生頻搖頭…中狼師強脫褲摸「學仔鳥」 一審判14月終生踢出教育圈

桃園某高中驚傳生活科技男老師「鈞爺」，涉嫌於下課時間將男學生帶往教室後反鎖，假借檢查手術傷口之名，強行脫褲猥褻學生下體，學生向ChatGPT求助家長氣炸提告，桃園地院將呂姓教師依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判1年2月徒刑，教育局將他列入終生不得聘任黑名單。

NONO被控性侵2女一審無罪 「疑影雖重、終非鐵證」判決理由曝光

藝人NONO（陳宣裕）遭控性侵、猥褻案，士林地檢署原先對部分案件不起訴，經被害人聲請再議，高檢署發回續查，士檢去年8月「逆轉」，依強制性交、強制猥褻等罪追加起訴。士林地方法院今宣判，認定檢方舉證不足，判決無罪。

15歲少女校服遭扯破險失身...惡狼酒瓶砸人、空氣槍恐嚇 判6年2月定讞

桃園市男子曾耀樟4年前拿酒瓶毆打15歲少女，再動手壓制試圖脫掉對方褲子，拿出空氣槍恐嚇少女發生性行為，過程中少女穿著的校服幾乎被扯掉，害少女只能半裸脫逃求援，最高法院依攜帶凶器強制性交未遂罪判刑6年2月定讞。

藝人NONO被控「按摩會館、車內性侵」 一審判無罪

藝人NONO（陳宣裕）遭控涉性侵、猥褻案，士林地檢署原先對部分案件不起訴，經被害人聲請再議，高檢署認定偵查未完備，發回續查，士檢去年8月「逆轉」，依強制性交、強制猥褻等罪起訴，並建請法院從重量刑，士林地方法院今天宣判，判無罪。

醫美診所涉針孔偷拍案延燒 侯友宜：違規業者嚴厲處罰

醫美診所涉嫌偷拍引發軒然大波，新北市長侯友宜今天受訪表示，這段時間除公安聯合稽查小組針對醫美診所專案查察外，也不斷擴大查察範圍，重點包括運動場館領域、三溫暖、健身中心等，這項工作絕對如火如荼，一定要整個落實檢查完畢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。