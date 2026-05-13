新莊某大學圖書館現狼蹤！女大生水壺遭注體液嚇哭 噁男特徵曝光

新北市新莊區某大學驚傳離譜性騷擾事件，1名女學生在校內圖書館看書，離座回來後發現水壺內竟有男子體液，當場嚇哭報警。示意圖。聯合報系資料照

新北市新莊區某大學驚傳離譜性騷擾事件，1名女學生6日在校內圖書館看書，離座回來後發現水壺不在原位，尋獲後驚見壺內竟有男子體液，女大生嚇哭報警。新莊警調閱監視器鎖定30歲洪男涉案，已通知到案說明。

受害女大生在Dcard發文表示，6日下午1時許在校內圖書館讀書，將書包及粉紅色水壺留在原位後去用餐。下午2時返回後未察覺異狀，直至下午3時許準備喝水時，發現水壺被移至前方其他座位。原以為是自己記錯位置，但因從小被提醒「離開視線的飲料不要再喝」，決定先將水壺拿去清洗。

不料女學生打開水壺後，發現壺內液體和顏色異常當場嚇哭，立即向圖書館櫃台通報，由館方協助報警。新莊警獲報趕抵調閱監視器，發現1名長髮綁馬尾、身穿灰色長袖及黑色長褲的男子靠近座位，將水壺拿走後離開，約3分鐘後再將水壺放置於其他座位後離去。

新莊警將壺內液體送往鑑識確認是男性體液，經比對後發現洪男涉嫌，經調查洪男並非校內師生，疑似以換證方式進入校園。警方受理女大生提出的性騷擾申訴，後續將通知洪男到案說明，依性騷擾防治法移請新北市政府社會局審議。

新莊警呼籲，如有遭受性騷擾情形，民眾應立即保全證據，儘速通報警方到場，對於性騷擾等侵害他人身體自主權的行為，必將依法查辦，絕不寬貸。