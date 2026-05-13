快訊

睽違9年訪陸！川普車隊未到先爆人潮 下榻酒店路口擠滿圍觀民眾

台電風場虧損影響 正崴、永崴投控、森崴能源明日復牌恐不樂觀

Energy涉閃兵休團 阿弟蕭景鴻無辜被掃爆「經濟困難」首發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

新莊某大學圖書館現狼蹤！女大生水壺遭注體液嚇哭 噁男特徵曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區某<a href='/search/tagging/2/大學' rel='大學' data-rel='/2/252773' class='tag'><strong>大學</strong></a>驚傳離譜<a href='/search/tagging/2/性騷擾' rel='性騷擾' data-rel='/2/103654' class='tag'><strong>性騷擾</strong></a>事件，1名女學生在校內<a href='/search/tagging/2/圖書館' rel='圖書館' data-rel='/2/104996' class='tag'><strong>圖書館</strong></a>看書，離座回來後發現水壺內竟有男子體液，當場嚇哭報警。示意圖。聯合報系資料照
新北市新莊區某大學驚傳離譜性騷擾事件，1名女學生在校內圖書館看書，離座回來後發現水壺內竟有男子體液，當場嚇哭報警。示意圖。聯合報系資料照

新北市新莊區某大學驚傳離譜性騷擾事件，1名女學生6日在校內圖書館看書，離座回來後發現水壺不在原位，尋獲後驚見壺內竟有男子體液，女大生嚇哭報警。新莊警調閱監視器鎖定30歲洪男涉案，已通知到案說明。

受害女大生在Dcard發文表示，6日下午1時許在校內圖書館讀書，將書包及粉紅色水壺留在原位後去用餐。下午2時返回後未察覺異狀，直至下午3時許準備喝水時，發現水壺被移至前方其他座位。原以為是自己記錯位置，但因從小被提醒「離開視線的飲料不要再喝」，決定先將水壺拿去清洗。

不料女學生打開水壺後，發現壺內液體和顏色異常當場嚇哭，立即向圖書館櫃台通報，由館方協助報警。新莊警獲報趕抵調閱監視器，發現1名長髮綁馬尾、身穿灰色長袖及黑色長褲的男子靠近座位，將水壺拿走後離開，約3分鐘後再將水壺放置於其他座位後離去。

新莊警將壺內液體送往鑑識確認是男性體液，經比對後發現洪男涉嫌，經調查洪男並非校內師生，疑似以換證方式進入校園。警方受理女大生提出的性騷擾申訴，後續將通知洪男到案說明，依性騷擾防治法移請新北市政府社會局審議。

新莊警呼籲，如有遭受性騷擾情形，民眾應立即保全證據，儘速通報警方到場，對於性騷擾等侵害他人身體自主權的行為，必將依法查辦，絕不寬貸。

性騷擾 圖書館 大學

延伸閱讀

夏天水壺暗藏危機？ 醫警告：孩童「這用法」恐致內臟破裂

高雄楠梓母子接連失蹤又成浮屍 後勁溪相隔500公尺尋獲2遺體

女子走路突遭「背後衝撞」倒地！15歲少年疑隨機犯案 她怒喊：絕不和解

假扮公務員騙財騙色使人懷孕 受害女子報警揭渣男在香港已婚生子

相關新聞

新莊某大學圖書館現狼蹤！女大生水壺遭注體液嚇哭 噁男特徵曝光

新北市新莊區某大學驚傳離譜性騷擾事件，1名女學生6日在校內圖書館看書，離座回來後發現水壺不在原位，尋獲後驚見壺內竟有男子體液，女大生嚇哭報警。新莊警調閱監視器鎖定30歲洪男涉案，已通知到案說明。

NONO被控性侵2女一審無罪 「疑影雖重、終非鐵證」判決理由曝光

藝人NONO（陳宣裕）遭控性侵、猥褻案，士林地檢署原先對部分案件不起訴，經被害人聲請再議，高檢署發回續查，士檢去年8月「逆轉」，依強制性交、強制猥褻等罪追加起訴。士林地方法院今宣判，認定檢方舉證不足，判決無罪。

15歲少女校服遭扯破險失身...惡狼酒瓶砸人、空氣槍恐嚇 判6年2月定讞

桃園市男子曾耀樟4年前拿酒瓶毆打15歲少女，再動手壓制試圖脫掉對方褲子，拿出空氣槍恐嚇少女發生性行為，過程中少女穿著的校服幾乎被扯掉，害少女只能半裸脫逃求援，最高法院依攜帶凶器強制性交未遂罪判刑6年2月定讞。

藝人NONO被控「按摩會館、車內性侵」 一審判無罪

藝人NONO（陳宣裕）遭控涉性侵、猥褻案，士林地檢署原先對部分案件不起訴，經被害人聲請再議，高檢署認定偵查未完備，發回續查，士檢去年8月「逆轉」，依強制性交、強制猥褻等罪起訴，並建請法院從重量刑，士林地方法院今天宣判，判無罪。

醫美診所涉針孔偷拍案延燒 侯友宜：違規業者嚴厲處罰

醫美診所涉嫌偷拍引發軒然大波，新北市長侯友宜今天受訪表示，這段時間除公安聯合稽查小組針對醫美診所專案查察外，也不斷擴大查察範圍，重點包括運動場館領域、三溫暖、健身中心等，這項工作絕對如火如荼，一定要整個落實檢查完畢。

台中獸父性侵熟睡繼女致懷孕產子 二審加碼判賠母女150萬元

台中市一名男子趁妻子與未成年繼女熟睡之際，性侵繼女，導致少女懷孕、產下一子，事後該男甚至越過熟睡的妻子，再度對繼女襲胸性騷擾，刑事部分，男子被重判7年6月，民事部分，母女二人求償150萬元，台中地院判賠100萬元，經上訴台中高分院後，二審認原審判賠金額過低，判男子要賠150萬元確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。