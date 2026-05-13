NONO被控性侵2女一審無罪 「疑影雖重、終非鐵證」判決理由曝光

藝人NONO（陳宣裕）遭控性侵、猥褻案，士林地檢署原先對部分案件不起訴，經被害人聲請再議，高檢署發回續查，士檢去年8月「逆轉」，依強制性交、強制猥褻等罪追加起訴。士林地方法院今宣判，認定檢方舉證不足，判決無罪。

判決書指出，「法之為器，不在快意恩仇，而在持衡守正，縱使案情幽微曲折，眾情咸認被告或涉其事，然刑罰所加，必憑證據昭然，非可憑臆測而入人於罪，蓋疑影雖重，終非鐵證，人言雖喧，未足代法，本院仍應職守無罪推定之原則，不使一絲懷疑，化為定罪之鎖」；意思就是，刑事審判須以證據為基礎，不能僅憑懷疑或輿論定罪。

法院認為，依卷內證據，除A3、A5的單一指述外，未見其他具關聯性的補強證據，可以佐證兩人指控內容的可信性，因此難僅憑單一指證，就認定陳宣裕涉犯強制性交、強制猥褻。

判決指出，檢察官提出的直接或間接證據，均未達足以使「通常一般人均不致有所懷疑」、進而確信被告犯罪的程度，檢方舉證尚未形成有罪確信，依無罪推定原則，應諭知無罪。

除了本案，藝人NONO前年曾被士檢起訴，利用知名度、工作機會結識6名女子性侵、猥褻共7次，士林地院經一年審理，僅認定一次強制性交未遂，去年判2年6月徒刑。案經上訴，台灣高等法院上月23日駁回，維持一審判決，NONO仍判2年6月徒刑，可上訴。