快訊

川普證實「偉大的黃仁勳」隨行訪中！預告見習近平首先提1要求

MLB／大谷5月首轟、本季第7轟來了！ 山本由伸前5局挨3轟陷入落後

他收千元帳單花8分鐘讓AI取消訂閱！半小時退款成功細節曝光 網跪求名稱

聽新聞
0:00 / 0:00

15歲少女校服遭扯破險失身...惡狼酒瓶砸人、空氣槍恐嚇 判6年2月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

桃園市男子曾耀樟4年前拿酒瓶毆打15歲少女，再動手壓制試圖脫掉對方褲子，拿出空氣槍恐嚇少女發生性行為，過程中少女穿著的校服幾乎被扯掉，害少女只能半裸脫逃求援，最高法院依攜帶凶器強制性交未遂罪判刑6年2月定讞。

曾耀樟有多項前科，他2022年10月31日上午8時許，見少女獨自坐在騎樓的椅子上，心懷不軌，持酒瓶揮打少女背部，再用手勒頸、壓制少女；曾伸手摩擦及拍打少女大腿，試圖脫去褲子，還訊問少女「幾歲」、「有沒有做過愛」等語。

少女回答自己15歲後，欲起身離開，未料曾耀樟抓住她的手臂和衣服，再拿出空氣手槍要求少女不要抵抗、和自己嘿咻，少女奮力抵抗，雙方發生激烈拉扯，少女上半身的校服幾乎被曾扯掉，少女趁機掙脫逃離，報警處理。

曾耀樟否認犯行，桃園地方法院一審依成年人故意對少年犯攜帶兇器強制性交未遂罪，判處6年4月徒刑。案件上訴，高院指出曾犯罪情節惡劣至極，對於少女、社會大眾造成相當損害，考量曾始終否認犯行，未見對自身犯行反省與悔過，也未曾與少女及家屬達成和解、取得原諒或賠償損害。

二審指出曾耀樟犯後態度惡劣，撤銷一審判決，改依犯攜帶凶器強制性交未遂罪判6年2月徒刑。案件上訴，最高法院認為認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而確定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

恐嚇 桃園 最高法院 性侵

延伸閱讀

藝人NONO被控「按摩會館、車內性侵」 一審判無罪

男嗆罷免賴士葆志工「要不要我潑你」...挑釁一個打4個 二審再獲無罪

新北推拿師誆刺激神經逼女客全裸按摩 噁喊「顏色真棒」遭判4年半

虐死精舍女信徒王薀判關12年 死者家屬轟判太輕：連來上香都沒有

相關新聞

藝人NONO被控「按摩會館、車內性侵」 一審判無罪

藝人NONO（陳宣裕）遭控涉性侵、猥褻案，士林地檢署原先對部分案件不起訴，經被害人聲請再議，高檢署認定偵查未完備，發回續查，士檢去年8月「逆轉」，依強制性交、強制猥褻等罪起訴，並建請法院從重量刑，士林地方法院今天宣判，判無罪。

15歲少女校服遭扯破險失身...惡狼酒瓶砸人、空氣槍恐嚇 判6年2月定讞

桃園市男子曾耀樟4年前拿酒瓶毆打15歲少女，再動手壓制試圖脫掉對方褲子，拿出空氣槍恐嚇少女發生性行為，過程中少女穿著的校服幾乎被扯掉，害少女只能半裸脫逃求援，最高法院依攜帶凶器強制性交未遂罪判刑6年2月定讞。

醫美診所涉針孔偷拍案延燒 侯友宜：違規業者嚴厲處罰

醫美診所涉嫌偷拍引發軒然大波，新北市長侯友宜今天受訪表示，這段時間除公安聯合稽查小組針對醫美診所專案查察外，也不斷擴大查察範圍，重點包括運動場館領域、三溫暖、健身中心等，這項工作絕對如火如荼，一定要整個落實檢查完畢。

台中獸父性侵熟睡繼女致懷孕產子 二審加碼判賠母女150萬元

台中市一名男子趁妻子與未成年繼女熟睡之際，性侵繼女，導致少女懷孕、產下一子，事後該男甚至越過熟睡的妻子，再度對繼女襲胸性騷擾，刑事部分，男子被重判7年6月，民事部分，母女二人求償150萬元，台中地院判賠100萬元，經上訴台中高分院後，二審認原審判賠金額過低，判男子要賠150萬元確定。

棄保潛逃加拿大被抓回 台大名醫性侵判6年9月

台大醫院前婦產科名醫鄭文芳被控性侵三名女子遭訴，台北地方法院審理期間棄保潛逃，去年自加拿大押解返台羈押迄今。北院審理時，鄭稱病，兩度出招聲請具保停押，但未獲准，合議庭昨依加重強制性交等罪判他六年九月徒刑。對此，衛福部長石崇良說，隨判決出爐，衛福部依規定廢止其醫師證書，並令其停業。

「跳舞換獎品」誘騙6少女拍性影像 變態男遭重判13年6月

新北市謝姓男子佯稱參加網路跳舞比賽可賺取獎品、獎金，有5名少女拍攝上傳，謝男以分數很高為由，須拍攝裸體照片、裸體跳舞影片回傳，若少女要退出就威脅公開裸照和影片。彰化地方法院審結，依犯兒童及少女性剝削防制條例共6罪，應執行有期徒刑13年6月。可上訴，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。