15歲少女校服遭扯破險失身...惡狼酒瓶砸人、空氣槍恐嚇 判6年2月定讞

桃園市男子曾耀樟4年前拿酒瓶毆打15歲少女，再動手壓制試圖脫掉對方褲子，拿出空氣槍恐嚇少女發生性行為，過程中少女穿著的校服幾乎被扯掉，害少女只能半裸脫逃求援，最高法院依攜帶凶器強制性交未遂罪判刑6年2月定讞。

曾耀樟有多項前科，他2022年10月31日上午8時許，見少女獨自坐在騎樓的椅子上，心懷不軌，持酒瓶揮打少女背部，再用手勒頸、壓制少女；曾伸手摩擦及拍打少女大腿，試圖脫去褲子，還訊問少女「幾歲」、「有沒有做過愛」等語。

少女回答自己15歲後，欲起身離開，未料曾耀樟抓住她的手臂和衣服，再拿出空氣手槍要求少女不要抵抗、和自己嘿咻，少女奮力抵抗，雙方發生激烈拉扯，少女上半身的校服幾乎被曾扯掉，少女趁機掙脫逃離，報警處理。

曾耀樟否認犯行，桃園地方法院一審依成年人故意對少年犯攜帶兇器強制性交未遂罪，判處6年4月徒刑。案件上訴，高院指出曾犯罪情節惡劣至極，對於少女、社會大眾造成相當損害，考量曾始終否認犯行，未見對自身犯行反省與悔過，也未曾與少女及家屬達成和解、取得原諒或賠償損害。

二審指出曾耀樟犯後態度惡劣，撤銷一審判決，改依犯攜帶凶器強制性交未遂罪判6年2月徒刑。案件上訴，最高法院認為認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而確定。

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