台中獸父性侵熟睡繼女致懷孕產子 二審加碼判賠母女150萬元

台中市一名男子趁妻子與未成年繼女熟睡之際，性侵繼女，導致少女懷孕、產下一子，事後該男甚至越過熟睡的妻子，再度對繼女襲胸性騷擾，刑事部分，男子被重判7年6月，民事部分，母女二人求償150萬元，台中地院判賠100萬元，經上訴台中高分院後，二審認原審判賠金額過低，判男子要賠150萬元確定。

判決指出，台中市一名男子涉在2022年8月間，在住處二樓房間內，趁未成年的繼女熟睡不知抗拒之際，性侵繼女得逞，導致繼女懷孕，產下一子，隔年2月間，男子又趁同房同床，將手越過熟睡的妻子，觸摸繼女胸部進行性騷擾。

男子的惡行曝光後，刑事部分經法院審理，依成年人故意對少年犯乘機性交罪，判處有期徒刑7年6月；另依成年人故意對少年犯性騷擾罪判刑3月確定。

母女二人因此事身心受創，向法院提起損害賠償告訴，分別求償精神慰撫金100萬元、50萬元。

台中地院判男子要各賠母女二人80萬元、20萬元，母女認賠償金額過低，向台中高分院提起上訴。

台中高分院審理時，男子主張，對於刑事犯罪事實均不爭執，也準備入監服刑，雖然有意願由家人協助籌款和解，但認為母女要求的賠償金額過高，已超越他的負擔能力。

二審審酌，少女身心尚在發育中，性自主能力未臻成熟，男子僅為滿足一時私慾，對繼女伸出魔爪，嚴重影響少女身心發展，母親基於保護教養子女的身分法益，也遭受重大侵害，母女確受有極大精神痛苦。

二審指出，綜合考量雙方身分、地位、經濟能力及受創程度，認定母女請求的100萬與50萬精神慰撫金數額均屬適當，男子辯稱金額過高不足採信，判男子要再給付母女二人20萬元、30萬元，將賠償金額補足至100萬、50萬元，全案確定。