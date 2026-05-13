棄保潛逃加拿大被抓回 台大名醫性侵判6年9月

台大醫院婦產科前醫師鄭文芳被控在酒中下藥迷昏3名金融界女業務性侵。圖／聯合報系資料照片

台大醫院前婦產科名醫鄭文芳被控性侵三名女子遭訴，台北地方法院審理期間棄保潛逃，去年自加拿大押解返台羈押迄今。北院審理時，鄭稱病，兩度出招聲請具保停押，但未獲准，合議庭昨依加重強制性交等罪判他六年九月徒刑。對此，衛福部長石崇良說，隨判決出爐，衛福部依規定廢止其醫師證書，並令其停業。

鄭文芳所涉三罪，分別是兩個加重強制性交未遂罪及一個加重強制猥褻罪，各判處有期徒刑四年八月、四年二月、四年八月，並定應執行刑。

鄭文芳是台大醫學研究所醫學博士，曾任台大醫學院婦產科專任教授，專精婦科腫瘤，曾獲中華民國癌症醫學會傑出研究獎。

二○二三年三月，有女業務控受鄭邀約到居酒屋餐敘，鄭在紅酒中下藥；監察院認定台大醫院沒有積極查處並落實防治措施，促請檢討改善，台大醫院二○二三年底解聘鄭。

台北地檢署認為女業務走路無須攙扶，事後傳「感謝老爹」的簡訊給鄭，處分鄭不起訴，但二○二四年三月性侵疑雲又起。

當時，立委范雲陪同三名女業務開記者會，指控鄭文芳邀她們到居酒屋，卻下藥猥褻、強制性交。檢方搜索鄭，訊後命四十萬元交保，二○二四年十一月起訴鄭。

北院去年三月廿五日開庭，鄭未到，法官六月十三日對鄭發布通緝，沒收保證金；鄭潛逃加拿大七個月，去年十月在當地被捕，警方將鄭押解返台。

北院去年十月廿一日裁定鄭羈押禁見三月。

鄭羈押中，兩度委請律師聲請具保停押。鄭聲稱心律不整，危及生命，又說在看守所感染疥瘡，引發蕁麻疹、蜂窩性組織炎，希望交保治病，但都被合議庭駁回。