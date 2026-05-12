「跳舞換獎品」誘騙6少女拍性影像 變態男遭重判13年6月

新北市謝姓男子佯稱參加網路跳舞比賽可賺取獎品、獎金，有5名少女拍攝上傳，謝男以分數很高為由，須拍攝裸體照片、裸體跳舞影片回傳，若少女要退出就威脅公開裸照和影片。彰化地方法院審結，依犯兒童及少女性剝削防制條例共6罪，應執行有期徒刑13年6月。可上訴，

判決書指出，謝男在社群平台Instagrem暱稱「琪」，向不特定少女佯稱參加網路跳舞比賽可賺取獎品、獎金，待少女上當，依指示拍攝跳舞影片後，隨即表示少女分數很高，要求加入TELEGRAM暱稱「袒凱莉」、「坦瑞莎」為好友，依範本拍攝照片及影片可獲獎品及獎金。

有少女依指示拍攝裸體照片、裸體跳舞影片回傳給「琪」，謝男要求需再介紹其他少女參加比賽，若拒絕或要退出比賽，即遭威脅要公開裸照、裸體跳舞影片，使少女不敢不從。其中1名少女不堪其擾而向報警，彰化警方循線查出謝男並扣押雲端帳號，確認他持有5名少女裸體的照片和跳舞影片。

謝男矢口否認有何犯行。5名少女均稱遭IG暱稱「琪」、TELEGRAM暱稱「袒凱莉」、「坦瑞莎」以詐騙、脅迫手法陸續介紹少女加入。

彰化地院調查發現謝男向林姓男子討教如何誘騙女生拍攝性影像，曾表示「你都用那種程式啊、國中感覺很好騙。」林男回稱「我喜歡找那種、國小到國中的那種、運氣好可能遇到高中的」，謝男回稱「果然也是、我也是」等語，更堪認謝男犯罪對象鎖定國中生左右的未成年人。

彰化地院審酌，謝男先前有兩次犯罪手法雷同，經法院判處罪刑確定的紀錄，竟完全不思悔改及自我警惕，反而仍沈溺自己扭曲、變態的癖好，且精進誘騙手法，利用少女年少無知、想法單純，且對選美、跳舞比賽或多或少都有些憧憬的心態，設計欺騙被害少女，手段齷齪卑劣，又犯後仍飾詞卸責，也未與被害少女達成調解或和解，足見毫無任何悔意，及參酌他的犯罪動機、目的乃為滿足自己變態的性欲，手段至為卑劣，及自陳智識程度等一切情狀，量處如主文之刑。